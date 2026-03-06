Rugby
Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida all’Inghilterra: tre cambi rispetto al XV dell’ultimo match
Il CT dell’Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato la formazione titolare azzurra che sfiderà l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby, in programma domani, sabato 7 marzo, alle ore 17.40 allo Stadio Olimpico di Roma.
Sono tre i cambi operati dal tecnico azzurro rispetto alla formazione schierata a Lille contro la Francia: Lorenzo Pani torna ad estremo, con Ioane e Lynagh che saranno le ali, mentre tra i centri torna dall’inizio Brex, che farà coppia con Menoncello, infine fratelli Garbisi saranno i mediani.
In terza linea con capitan Michele Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone e Manuel Zuliani, mentre in seconda linea toccherà ad Andrea Zambonin e Niccolò Cannone, infine in prima linea saranno titolari Simone Ferrari, Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti.
LE FORMAZIONI DI ITALIA-INGHILTERRA
Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 Alessandro Fusco, 22 Leonardo Marin, 23 Tommaso Allan.
Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Tom Roebuck, 13 Tommy Freeman, 12 Seb Atkinson, 11 Cadan Murley, 10 Fin Smith, 9 Ben Spencer, 8 Ben Earl, 7 Tom Curry, 6 Guy Pepper, 5 Alex Coles, 4 Maro Itoje (C), 3 Joe Heyes, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. A disposizione: 16 Luke Cowan Dickie, 17 Bevan Rodd, 18 Trevor Davison, 19 Ollie Chessum, 20 Sam Underhill, 21 Henry Pollock, 22 Jack van Poortvliet, 23 Marcus Smith.