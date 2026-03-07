Classifica Sei Nazioni rugby 2026: l’Italia mette nel mirino il podio!

L’Italia con la vittoria sull’Inghilterra stacca proprio gli inglesi in classifica e sale a quota 9, portandosi in solitaria al quarto posto del Sei Nazioni 2026 di rugby: nell’ultima giornata gli inglesi giocheranno in Francia, mentre gli azzurri saranno ospitati dal Galles.

Proprio il Galles è il fanalino di coda della classifica, ma contro l’Italia vorrà evitare il Cucchiaio di Legno ed il Whitewash: se la prima opzione è di difficile realizzazione, per la seconda c’è qualche speranza in più. L’Italia, invece, può anche puntare ad un difficilissimo terzo posto.

Gli azzurri, infatti, dovranno vincere con bonus in Galles, e dovranno sperare che l’Irlanda non marchi punti in casa contro la Scozia, inoltre gli azzurri dovranno ribaltare in proprio favore la differenza punti, che al momento vede l’Italia a -24 e gli irlandesi a +16. L’impresa sarà davvero ardua.

CLASSIFICA SEI NAZIONI RUGBY 2026

1 Francia 16 punti (Differenza punti +79)

2 Scozia 16 punti (Differenza punti +21)

3 Irlanda 14 punti (Differenza punti +16)

4 Italia 9 punti (Differenza punti -24)

5 Inghilterra 6 punti (Differenza punti +4)

6 Galles 1 punto (Differenza punti -96)