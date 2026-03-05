Quando parte Sofia Goggia nella discesa in Val di Fassa 2026: orario, n. di pettorale, tv

Saranno ben nove le azzurre al via della discesa femminile della Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 6 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.30, e saranno 55 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 12.00.20: la discesa libera femminile della Val di Fassa, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra.

Per la discesa femminile della Val di Fassa (Italia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD fino alle 13.00 e poi da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 6 marzo

Ore 11.30 Discesa libera femminile Val di Fassa (Italia) – Diretta tv su Rai 2 HD fino alle 13.00 e poi su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD fino alle 13.00 e poi Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA?

PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

2 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

5 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

9 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

14 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

17 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

18 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

22 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

23 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

26 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

27 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

28 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

29 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

31 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

32 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

36 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

37 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

38 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

39 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

44 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

45 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

46 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

48 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

49 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

50 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

51 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

53 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

54 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

55 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU