Goggia migliora nella seconda prova in Val di Fassa. Bene Nadia Delago e Pirovano, Ortlieb miglior tempo

La seconda prova cronometrata della discesa libera di Val di Fassa offre indicazioni confortanti per l’Italia. Sofia Goggia migliora rispetto a ieri e chiude tra le prime dieci. Nadia Delago si conferma la più veloce in casa azzurra e, pur se con una porta saltata, è terza davanti a Laura Pirovano. L’austriaca Nina Ortlieb fissa il miglior tempo.

Nina Ortlieb cambia passo da metà tracciato in poi e fissa il miglior tempo con 1:22.24. La norvegese Kajsa Vickhoff Lie è la migliore fino a metà gara, perde 29 centesimi nella seconda parte di gara e chiude seconda a 18 centesimi. Nadia Delago, pur se con un salto di porta, si conferma la migliore delle azzurre ed è terza a 0.22.

Laura Pirovano viaggia sui tempi dell’austriaca per metà tracciato prima di concludere quarta con il distacco di 0.31. La ceca Ester Ledecka, scesa con il pettorale numero uno, termina la sua prova in quinta posizione con 1:22.61 e paga un distacco di 0.37. Sesto tempo per Ariane Raedler che paga 45 centesimi nei confronti della connazionale.

Settima posizione per Ilka Stuhec a 0.65 dalla testa della classifica. La slovena paga a caro prezzo i sei decimi accumulati nel terzo settore. Sofia Goggia, rispetto alla prova di ieri, decide di spingere e finisce la sua discesa con 1:22.91, crono che le vale l’ottavo posto a 0.67. Completano la top-10 la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, nona a 0.67, e la francese Romane Miradoli, decima a 0.78.

Nicol Delago, pettorale numero sette, taglia il traguardo in 1:23.32 e chiude la sua prova al sedicesimo posto. Asja Zenere, dopo un’ottima partenza, termina ventesima a 1.32. Roberta Melesi finisce ventiduesima a 1.34. Elena Curtoni finisce la sua discesa in 1:23.62 e termina ventitreesima. Sara Allemand conclude la sua discesa in 1:24.42, 2.18 il suo ritardo, ed è trentaseiesima, mentre Sara Thaler taglia il traguardo con 1:24.47, accusa un ritardo di 2.23 dall’austriaca e chiude trentasettesima. Ilaria Ghisalberti termina quarantanovesima a 3.17.