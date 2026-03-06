Coppa del MondoLive SportSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia in bagarre per la coppa, Pirovano sfata il tabù?
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: nel recupero della gara non disputata a Crans Montana, al cancelletto di partenza, dalle ore 11.30, ci saranno 55 atlete da 15 Paesi.
In casa Italia saranno nove le azzurre al via della gara odierna sulle 55 partenti: Elena Curtoni scatterà col 3, Nicol Delago col 6, Laura Pirovano con l’8, Sofia Goggia col 15, Nadia Delago col 25, Sara Thaler col 35, Roberta Melesi col 39, Sara Allemand col 44 ed Asja Zenere col 51.
Si tratta della penultima discesa prima delle Finali: nella classifica di specialità guida l’infortuntata statunitense Lindsey Vonn con 400 punti, davanti alle tedesche Emma Aicher, seconda con 306, a -94, e Kira Weidle-Winkelmann, terza con 256, a -144, mentre l’azzurra Sofia Goggia è quarta con 240 punti, davanti a Laura Pirovano, quinta con 236, a -164.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 1133 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara in Italia è la tedesca Emma Aicher, terza con 914, proprio davanti a Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 786.
