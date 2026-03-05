Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana: orari Val di Fassa e Kranjska Gora, canali, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino è entrata nel suo ultimo mese. Sarà un fine settimana tra Italia e Slovenia per il Circo Bianco. Infatti le donne saranno protagoniste in Val di Fassa per una tre giorni dedicata completamente alla velocità (in programma due discese e un superG), mentre gli uomini saranno di scena a Kranjska Gora per un weekend tutto per le discipline tecniche (un gigante ed uno slalom).

Sulla pista “La Volata” c’è grande attesa per le azzurre, che puntano ad essere protagoniste. Sofia Goggia punta ad ottenere la prima vittoria della stagione in discesa libera e spera di riaprire anche la corsa alla coppa di discesa. La bergamasca poi punta a suggellare anche la coppa di superG nella giornata di domenica. Fari puntati anche su Laura Pirovano, che ha ben tre occasioni per centrare quel tanto atteso primo podio della carriera in Coppa del Mondo.

Sabato e domenica, invece, si corre sulla mitica Podkoren, con gli specialisti di gigante e slalom protagonisti. Dopo la fortissima delusione olimpica, Alex Vinatzer cerca il pronto riscatto e spera di ottenere un buon risultato sia tra le porte larghe sia tra i pali stretti. Una stagione finora complicata nelle discipline tecniche e l’Italia cerca un guizzo che in questo 2026 non è davvero mai arrivato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Val di Fassa e Kranjska Gora, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (gare in Val di Fassa) e Rai Sport HD (gare a Kranjska Gora); in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO VAL DI FASSA 2026

Venerdì 6 marzo

Ore 11.30 Discesa libera femminile Val di Fassa

Sabato 7 marzo

Ore 10:45 Discesa libera femminile Val di Fassa

Domenica 8 marzo

Ore 10:45 SuperG femminile Val di Fassa

CALENDARIO SCI ALPINO KRANJSKA GORA 2026

Sabato 7 marzo

Ore 09.30 Prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 Seconda manche gigante maschile Kranjska Gora

Domenica 8 marzo

Ore 09.30 Prima manche slalom maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 Seconda manche slalom maschile Kranjska Gora

COPPA DEL MONDO VAL DI FASSA 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

COPPA DEL MONDO KRANJSKA GORA 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.