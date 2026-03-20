Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv

Sofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nella discesa libera femminile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca andrà a caccia di un risultato di rilievo nell’ultima gara stagionale nella velocità pura e si preparerà al superG di domenica, dove si presenterà al cancelletto di partenza per conquistare la Sfera di Cristallo di specialità.

L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 12.30, Sofia Goggia ha avuto in sorte il pettorale numero 9 e dunque scatterà alle ore 12.47 e 20 secondi, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura. Il programma di giornata prevede che le ventiquattro atlete partano a intervalli di 2’10. Previsto un tv break di 2’15” dopo il pettorale numero 15.

Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Sofia Goggia nella discesa libera di Lillehammer, il calendario dettagliato, la startlist, il palinsesto tv/streaming della gara della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NELLA DISCESA DI LILLEHAMMER

Sofia Goggia ha avuto in dote il pettorale numero 9 e scatterà alle ore 12.47 e 20 secondi salvo ritardi dovuti a ragioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le atlete scendano a intervalli di 2’10” e che ci sia un tv break di 2’15” dopo la conclusione della 15ma discesa.

CHE PETTORALE HA SOFIA GOGGIA NELLA DISCESA DI LILLEHAMMER?

Numero 9.

CALENDARIO DISCESA FEMMINILE LILLEHAMMER

Sabato 21 marzo

Ore 12.30 Discesa libera femminile a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA LILLEHAMMER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA FEMMNILE LILLEHAMMER

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

2 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

6 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

23 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic