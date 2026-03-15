Quando la semifinale dell’Italia al World Baseball Classic 2026? Orario, avversaria, tv, streaming

Sarà semifinale per l’Italia al World Baseball Classic. Mai raggiunto prima d’ora, il penultimo atto porta gli azzurri a Miami in un’edizione 2026 che non finisce di stupire per la squadra guidata con carattere da Francisco Cervelli. Cambia il luogo, si lascia Houston per approdare in quel della Florida.

Ancora imbattuta la squadra azzurra con le star MLB che si sono perfettamente calate nell’ambiente a tinte tricolori. 8-0 al Brasile, 7-4 alla Gran Bretagna, 8-6 agli USA, 9-1 al Messico e ora 8-6 anche a Porto Rico, dopo una sfida iniziata benissimo e fattasi improvvisamente dura, ma mai mollata in un ambiente che avrebbe potuto riscaldarsi a dismisura nel nono inning. Adesso c’è un’altra notte americana, di quelle che andranno vissute per davvero.

La semifinale dell’Italia al World Baseball Classic si giocherà nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 quando, in Italia, sarà l’1:00 di notte. Sarà possibile seguire il match su un canale Rai ancora da definire e su Sky Sport Max (206), con possibilità di integrazioni di programmazione. Diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SEMIFINALE ITALIA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Semifinale (Miami, USA)

Martedì 17 marzo

Ore 20:00 Italia-Porto Rico – Diretta tv su Rai e Sky Sport (programmazione completa da definire)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai, Sky Sport (programmazione completa da definire)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport