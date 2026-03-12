Baseball: Italia, ottobre spagnolo nelle qualificazioni al Premier 12

Sono state rilasciate oggi le composizioni dei gironi di qualificazione al Premier 12, che per la prima volta nel 2027 sarà allargato a 16 posti invece dei tradizionali 12 cui è ispirato il nome. Sarà coinvolta anche l’Italia, che vi entra da numero 14 del ranking mondiale stilato dalla WBSC, e in un certo senso è stata fortunata perché non dovrà fare tanta strada.

Il primo dei due tornei di qualificazione, che vedrà coinvolti gli azzurri, si giocherà a Barcellona dal 9 all’11 ottobre. E verrà disputato in un impianto che sa di storia, il diamante Carlos Perez de Rozas, quello che, sulla collina di Montjuic, diede luogo alla prima competizione di batti e corri nella storia delle Olimpiadi. L’Italia sarà impegnata contro la Spagna (numero 24), la Colombia (numero 13) e la Germania (numero 18).

Differentemente, il secondo torneo di qualificazione si giocherà a Zhongshan, in Cina, dal 26 al 28 novembre. Vi parteciperanno la Cina (padrona di casa e numero 17), la Cechia (numero 15), il Nicaragua (numero 16) e la Gran Bretagna (numero 19).

In tutti e due i casi la formula sarà quella del girone all’italiana. Le prime due di ogni evento avranno accesso al Premier 12. Al torneo sono già qualificate le prime 12 del ranking WBSC secondo la classifica del 31 dicembre scorso, che sono Giappone, Cina Taipei (cioè Taiwan), USA, Corea, Venezuela, Messico, Porto Rico, Panama, Paesi Bassi, Cuba, Australia e Repubblica Dominicana.