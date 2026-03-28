Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP USA 2026: orario qualifiche e Sprint in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio degli USA 2026 si disputeranno sabato 28 marzo dalle ore 16:50 alle 20:20. Dopodiché, alle ore 21:00 inizierà la Sprint della top-class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 22 marzo.

Gli orari indicati sono, ovviamente, quelli del nostro Paese. Peraltro, bisognerà fare attenzione a non confondersi con il cambio d’ora. Nel Texas l’ora legale è entrata in vigore già l’8 marzo! Pertanto, la differenza tra orario locale e nostrano, aumenterà di un’ora tra il sabato e la domenica.

Il circuito di Austin è entrato in calendario nel 2013, ma nelle prime dodici edizioni ha ospitato il Gran Premio delle Americhe. Da quest’anno, si è deciso che l’appuntamento assumesse la denominazione di Gran Premio degli Stati Uniti. Non è una quisquilia, bensì un’evidente mossa di marketing e di comunicazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio degli USA 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO – 28 MARZO

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 16:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 18:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 19:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 21:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP USA

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 14:40-15:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 15:25-15:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 16:10-16:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 16:50-17:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 17:15-17:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 18:45-19:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 19:10-19:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 19:40-19:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 20:05-20:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 21:00, MotoGP, SPRINT

Ore 22:10, Bagger World Cup, Gara 1

PROGRAMMA GP USA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.