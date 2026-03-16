MotoGP, GP del Qatar posticipato a novembre. Cambia la data di due gare europee

Arrivano novità importanti per il calendario del Motomondiale 2026, che subisce alcune modifiche in corsa a causa dell’attuale situazione geopolitica in Medio Oriente. La MotoGP ha annunciato infatti che il Gran Premio del Qatar, inizialmente previsto nel weekend 10-12 aprile, è stato posticipato di sette mesi venendo riprogrammato il 6-8 novembre come terzultimo appuntamento della stagione.

Per motivi logistici, slittano inoltre di una settimana gli ultimi due round del campionato con il GP del Portogallo che si terrà a Portimao dal 20 al 22 novembre ed infine il gran finale di Valencia che andrà in scena dal 27 al 29 novembre. Le date di tutti gli altri Gran Premi restano invece attualmente invariate fino a nuova comunicazione.

“Questa decisione è stata presa con grande attenzione e in pieno coordinamento con i nostri partner in Qatar e in tutto il paddock. Le nostre priorità sono la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nella MotoGP, insieme alla garanzia di un Gran Premio svolto ai massimi livelli. Riconosciamo inoltre l’importanza di fornire informazioni chiare agli appassionati il prima possibile. I possessori dei biglietti avranno la possibilità di utilizzarli per l’evento successivo. Desidero anche ringraziare i nostri partner a Portimao e Valencia per la loro collaborazione e flessibilità nell’aiutarci a realizzare una transizione senza intoppi. Il calendario aggiornato, siamo fiduciosi, ci permetterà di preservare la qualità del campionato, offrendo al contempo agli appassionati una stagione eccezionale“, ha spiegato il CEO della MotoGP Carmelo Ezpeleta.

Jorge Viegas, presidente della FIM, ha dichiarato: “La FIM sostiene pienamente la decisione di riprogrammare il Gran Premio del Qatar. Considerata l’attuale situazione geopolitica, la salvaguardia di piloti, team, staff e appassionati viene prima di tutto. Siamo fiduciosi che il calendario aggiornato garantisca che l’evento in Qatar possa essere svolto nelle condizioni più sicure e professionali possibili“.

CALENDARIO AGGIORNATO MONDIALE MOTOGP 2026

02 – BRASILE (Goiania), 20-22 marzo

03 – AMERICHE (Austin), 27-29 marzo

04 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 24-26 aprile

05 – FRANCIA (Le Mans), 8-10 maggio

06 – CATALOGNA (Montmelò), 15-17 maggio

07 – ITALIA (Mugello), 29-31 maggio

08 – UNGHERIA (Balaton Park), 5-7 giugno

09 – CECHIA (Brno), 19-21 giugno

10 – PAESI BASSI (Assen), 26-28 giugno

11 – GERMANIA (Sachsenring), 10-12 luglio

12 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 7-9 agosto

13 – ARAGONA (Alcaniz), 28-30 agosto

14 – SAN MARINO (Misano), 11-13 settembre

15 – AUSTRIA (Spielberg), 18-20 settembre

16 – GIAPPONE (Motegi), 2-4 ottobre

17 – INDONESIA (Mandalika), 9-11 ottobre

18 – AUSTRALIA (Phillip Island), 23-25 ottobre

19 – MALESIA (Sepang), 30 ottobre-1 novembre

20 – QATAR (Lusail), 6-8 novembre

21 – PORTOGALLO (Portimao), 20-22 novembre

22 – VALENCIA (Cheste), 27-29 novembre