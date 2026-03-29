Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP USA 2026: orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si disputerà dalle ore 22:00 di domenica 29 marzo. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 19:00) e da quella della Moto2, programmata per le ore 20:15. Si indicano, per chiarezza, gli orari italiani. Ad Austin si scenderà in pista nel pomeriggio locale.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 22.00

Per la prima volta, però, si correrà in Texas con la denominazione di GP degli USA, che ha soppiantato quella di GP delle Americhe utilizzata dal 2013 al 2025. A proposito di “prime volte”, questa tappa segna l’inaugurazione della Bagger World Cup, la categoria di contorno che ha preso il posto della MotoE. Non si tratta di un quarto Mondiale, bensì di una serie di gare di supporto per puro spettacolo e promozione.

Nel 2025, in MotoGP vinse Francesco Bagnaia, che approfittò al meglio della caduta di Marc Marquez. Il piemontese precedette sul traguardo Alex Marquez (secondo) e Fabio Di Giannantonio (terzo). In Moto2 si impose il britannico Jake Dixon, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio dello spagnolo José Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 29 marzo

Ore 20:00, Gara MOTO3, Differita in chiaro

Ore 21:15, Gara MOTO2, Differita in chiaro

Ore 23:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP USA 2026

Domenica 29 marzo (orari italiani)

Ore 16:45, Bagger World Cup, Gara 2

Ore 17:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 19:00, Gara MOTO3

Ore 20:15, Gara MOTO2

Ore 22:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP USA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.