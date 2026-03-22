Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Brasile 2026: orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Brasile di MotoGP andrà in scena alle ore 19:00 di domenica 22 marzo. La top-class sarà preceduta, come di consueto, dalla gara della Moto3 (che si terrà dalle 16:00) e da quella della Moto2, prevista per le ore 17:15. Si ragiona, ovviamente, sugli orari italiani. A Goiania si scenderà in pista nel pomeriggio locale.

Allora attenzione, perché in passato, quando si corse a Goiania tra il 1987 e il 1989, vi furono temperature torride. Tuttavia, è anche vero che all’epoca si fece tappa da queste parti a settembre e non a marzo. Cionondimeno, cambia poco. Siamo comunque in zona tropicale e siamo vicini a un equinozio. La radiazione solare, pertanto, è pressoché la medesima!

Nel trienno 1987, 1988 e 1989, le affermazioni della classe regina furono appannaggio di Wayne Gardner, Eddie Lawson e Kevin Schwantz. Andò in scena anche la 250cc, che fu caratterizzata da due successi del francese Dominique Sarron, al quale fece seguito quello dell’italiano Luca Cadalora nel 1989. Né la 125 cc, nè l’80cc furono di scena in terra brasiliana in quel triennio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Brasile 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 – GP BRASILE

Domenica 22 marzo

Ore 18:35, Gara MOTO3, Differita

Ore 19:50, Gara MOTO2, Differita

Ore 21:30, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP BRASILE

Domenica 22 marzo (orari italiani)

Ore 14:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 16:00, Gara MOTO3

Ore 17:15, Gara MOTO2

Ore 19:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.