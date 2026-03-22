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Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Brasile 2026: orario differita gara in chiaro
Il Gran Premio di Brasile di MotoGP andrà in scena alle ore 19:00 di domenica 22 marzo. La top-class sarà preceduta, come di consueto, dalla gara della Moto3 (che si terrà dalle 16:00) e da quella della Moto2, prevista per le ore 17:15. Si ragiona, ovviamente, sugli orari italiani. A Goiania si scenderà in pista nel pomeriggio locale.
Allora attenzione, perché in passato, quando si corse a Goiania tra il 1987 e il 1989, vi furono temperature torride. Tuttavia, è anche vero che all’epoca si fece tappa da queste parti a settembre e non a marzo. Cionondimeno, cambia poco. Siamo comunque in zona tropicale e siamo vicini a un equinozio. La radiazione solare, pertanto, è pressoché la medesima!
Nel trienno 1987, 1988 e 1989, le affermazioni della classe regina furono appannaggio di Wayne Gardner, Eddie Lawson e Kevin Schwantz. Andò in scena anche la 250cc, che fu caratterizzata da due successi del francese Dominique Sarron, al quale fece seguito quello dell’italiano Luca Cadalora nel 1989. Né la 125 cc, nè l’80cc furono di scena in terra brasiliana in quel triennio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Brasile 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.
PROGRAMMA TV8 – GP BRASILE
Domenica 22 marzo
Ore 18:35, Gara MOTO3, Differita
Ore 19:50, Gara MOTO2, Differita
Ore 21:30, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita
DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP BRASILE
Domenica 22 marzo (orari italiani)
Ore 14:40, Warm-up (Solo MotoGP)
Ore 16:00, Gara MOTO3
Ore 17:15, Gara MOTO2
Ore 19:00, GRAN PREMIO MOTOGP
PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.
Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).
Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.
Diretta testuale: OA Sport.