Quando la finale dell’ATP di Miami 2026? Orario, tv, programma, streaming

Il Masters 1000 di Miami 2026 è arrivato ormai alle battute conclusive e, nel corso della notte italiana tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, scopriremo quali saranno i protagonisti della finale del torneo di singolare. I quattro superstiti ancora in lizza per accedere all’ultimo atto sono in ordine di ranking mondiale Jannik Sinner (n.2), Alexander Zverev (n.4), Jiri Lehecka (n.22) e Arthur Fils (n.31).

La prematura eliminazione del n.1 al mondo Carlos Alcaraz ha depotenziato la parte alta del tabellone, livellando i valori in campo e favorendo l’exploit di alcuni outsider che hanno saputo sfruttare la grande occasione per arrivare al secondo weekend del main draw sul cemento della Florida. La prima semifinale vedrà sfidarsi infatti il ceco Lehecka ed il francese Fils (entrambi a caccia della prima finale 1000 in carriera), mentre l’altra partita sarà tra Sinner e Zverev.

Il fuoriclasse azzurro nativo di San Candido è in vantaggio per 7-4 nei precedenti con il tedesco e cavalca una sequenza record di 30 set vinti consecutivamente nei Masters 1000, inoltre si trova a due soli incontri dal completamento del prestigioso Sunshine Double dopo aver trionfato lo scorso 15 marzo in quel di Indian Wells.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale maschile del torneo di singolare del Masters 1000 di Miami. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ATP MIAMI 2026

Domenica 29 marzo

Stadium – Inizio alle ore 21.00 italiane

Finale singolare ATP Miami

PROGRAMMA FINALE ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.