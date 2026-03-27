Puppo: “Sinner ha fame di tornare n.1: non ho dubbi. Ma il vero obiettivo stagionale è un altro”

Nuova e consueta puntata di TennisMania dedicata al Miami Open, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 allo stesso tempo. Sul canale YouTube di OA Sport torna l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui ritroviamo le parole di Puppo, particolarmente determinato a vedere un Sinner sempre più vicino al numero 1.

L’inizio è dedicato all’extra campo unito al campo da parte del principale rivale di Sinner: “Ci è stato comunicato che Alcaraz abbia fatto uno shooting su uno yacht che sta facendo costruire da 10 milioni di euro. E’ stato detto che gli serve per allontanarsi quando deve smaltire le brutte sconfitte come quella con Djokovic alle Olimpiadi“.

E poi si passa ai piani futuri di Jannik: “L’entourage di Sinner ha detto che Jannik ha intenzione di giocare tutti i Masters 1000 sulla terra. E’ logico: se ci fosse un intoppo, potrebbe anche saltare Montecarlo. L’obiettivo è diventare numero 1 di nuovo, Sinner ha proprio questa fame: non ho dubbi“.

Giunge poi l’analisi di come ragiona il numero 2 ATP: “Sinner guarda molto a se stesso. Però penso che il fatto di aver girato una situazione che era un po’ sfavorevole… Perché, devo ammetterlo, io ero convinto che dopo le ATP Finals fosse Alcaraz a dover inseguire Sinner, invece lo spagnolo è partito come un drago nel 2026. Agli Australian Open ero rimasto sorpreso dal non vedere la finale tra loro due, ma sappiamo che Sinner non era stato bene e aveva avuto questa problematica del ritorno dei crampi“.

Tra il lato impressionante del classe 2001 di Sesto Pusteria e gli obiettivi futuri: “Io non ricordo un giocatore che per lunghi tratti vince così senza perdere set. E’ difficile proporre un confronto con il passato. Queste serie che riesce ad ottenere sono impressionanti. Le partite tra Sinner e Alcaraz sono più mentali, e in questo momento l’italiano si è un po’ ripreso un vantaggio. Alcaraz sembra sotto un treno, in realtà non può mai esserlo. Secondo me la notizia dello yacht è arrivata nel momento sbagliato. Sinner in conferenza stampa ha detto di sapere benissimo cosa serve per tornare al numero 1. Se Jannik tornasse n.1 prima del Roland Garros, sarei curioso di vedere la reazione di Alcaraz. Forse le sconfitte un po’ pesanti Carlitos le accusa un po’ più di Sinner. Il vero obiettivo di tutta la stagione di Sinner è il Roland Garros“.