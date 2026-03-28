Quando la F1 su TV8 oggi, GP Giappone 2026: orario qualifiche, differita in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Giappone 2026 di F1 si terranno sabato 28 marzo dalle ore 7:00 italiane. Chi non vorrà perdersi l’emozione della diretta, dovrà per forza di cose puntare una sveglia e alzarsi prestissimo. Sarà, comunque, l’ultimo appuntamento della F1 prima di una lunga pausa forzata di un mese.

In passato, Michael Schumacher seppe realizzare una sequenza di 5 pole position consecutive tra il 1998 e il 2002. Il record del tedesco, arrivato complessivamente a 8, sembra destinato a restare ineguagliabile. Appare, difatti, improbabile che Max Verstappen, partito davanti a tutti nelle ultime quattro edizioni, possa aggiungere una tacca alla sua sequenza.

Nessun pilota italiano è mai partito dalla pole position a Suzuka. La prima fila è stata occupata da Riccardo Patrese nel 1992, staccato di 8 decimi dal compagno di squadra Nigel Mansell, e da Jarno Trulli nel 2009, quando fu battuto di soli 60 millesimi da Sebastian Vettel. Pertanto, Andrea Kimi Antonelli potrebbe realizzare qualcosa di inedito.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Giappone 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (2013); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GUIDA TV8 F1 IN CHIARO – 28 MARZO

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 14:00, Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP GIAPPONE

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 3:30-4:30 Prove libere (III)

Ore 7:00 QUALIFICHE

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.