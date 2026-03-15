F1: cancellati ufficialmente i GP di Bahrain e Arabia Saudita

Alla fine è arrivata l’ufficialità: a causa di tutto quello che sta attualmente accadendo in Medio Oriente, i Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita non avranno luogo nelle loro collocazioni originali nel mese di aprile. Lo comunica il sito ufficiale della F1 attraverso un comunicato. Non ci saranno neppure le relative prove di Formula 2, Formula 3 e F1 Academy. Sono state esplorate varie alternative, tutte senza esito.

Così Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1: “Anche se è stata una decisione difficile da prendere, è sfortunatamente la migliore in questo stato delle cose, considerando la situazione in Medio Oriente. Voglio approfittarne per ringraziare la FIA e i nostri incredibili promoter per il loro supporto e la loro totale comprensione: non vedevano l’ora di ospitarci con la loro energia e passione. Non vediamo l’ora di tornare appena le circostanze lo consentiranno“.