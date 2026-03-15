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F1: cancellati ufficialmente i GP di Bahrain e Arabia Saudita
Alla fine è arrivata l’ufficialità: a causa di tutto quello che sta attualmente accadendo in Medio Oriente, i Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita non avranno luogo nelle loro collocazioni originali nel mese di aprile. Lo comunica il sito ufficiale della F1 attraverso un comunicato. Non ci saranno neppure le relative prove di Formula 2, Formula 3 e F1 Academy. Sono state esplorate varie alternative, tutte senza esito.
Così Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1: “Anche se è stata una decisione difficile da prendere, è sfortunatamente la migliore in questo stato delle cose, considerando la situazione in Medio Oriente. Voglio approfittarne per ringraziare la FIA e i nostri incredibili promoter per il loro supporto e la loro totale comprensione: non vedevano l’ora di ospitarci con la loro energia e passione. Non vediamo l’ora di tornare appena le circostanze lo consentiranno“.
A ruota le dichiarazioni del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem: “La FIA metterà sempre al primo posto la sicurezza e il benessere della nostra comunità e dei nostri colleghi. Dopo attente considerazioni, abbiamo preso questa decisione con questa responsabilità ferma nella mente. Continuiamo a sperare che ritornino la calma, la sicurezza e la stabilità nella regione, e i miei pensieri vanno agli interessati dai recenti eventi. Bahrain e Arabia Saudita sono importantissimi per l’ecosistema della nostra stagione, e non vedo l’ora che vi si ritorni quando le circostanze lo consentiranno. Il mio sincero grazie ai nostri promoter, partner e colleghi nel campionato per l’approccio collaborativo e costruttivo che ha portato a questa decisione”.
Com’è noto, non ci saranno con ogni probabilità rimpiazzi nel calendario, e dunque la stagione è destinata ad avere due Gran Premi in meno rispetto alla programmazione originale. Si riprenderà dunque con l’accoppiata Miami-Canada dell’inizio di maggio, per poi affrontare la lunga stagione europea.