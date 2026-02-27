Puppo: “Sinner è stato male dopo l’esibizione con Alcaraz. Con Djokovic e Mensik credo fosse al 70%”

Si va a concludere il mese di febbraio ed a breve prenderà il via quello di marzo. Per il mondo del tennis sta per iniziare, quindi, un momento importantissimo della stagione, dato che si stagliano all’orizzonte due tornei di importanza capitale come Indian Wells e Miami, due Masters 1000 dal valore notevole. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, conduttore del programma e giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi dal momento degli italiani: “Risultati un po’ sottotono per gli italiani, ma sono momenti di transizione che ci possono essere. I big si preparano per la trasferta statunitense di Indian Wells e Miami, mentre i risultati degli ultimi giorni sono incoraggianti, come il percorso di Cobolli ad Acapulco. Siamo all’inizio di un lungo percorso e aspettiamo la prima vittoria italiana della stagione. Nel complesso abbiamo bisogno delle seconde linee che tirino fuori prestazioni di livello. Qualche segnale l’avevamo visto a Melbourne con pochi italiani qualificati al tabellone principale. Anche nelle donne le cose non sono eccezionali. Numericamente facciamo fatica. c’è poco da dire”.

Si passa poi a parlare di un giocatore italiano che, negli ultimi anni, ha avuto un po’ troppi problemi fisici: “Berrettini è stato un po’ criticato perché ha scelto la terra in questo periodo della stagione. Lui ha ammesso che giocherà quando e se giocare lo gratificherà e lo capisco perché vuole stare bene dopo tantissimi problemi. Ha giocato tre tornei di fila e non è una cosa da poco, ma ha registrato due sconfitte non da lui. Il suo livello andrà valutato più avanti. Deve viverla bene stando attento a non precludersi possibilità. Il Roland Garros? Se sta bene ha senso farlo, poi penserà a Wimbledon”.

Il mondo del tennis sta cambiando: “L’intensità del gioco è aumentata in maniera esponenziale. L’obbligo di giocare un certo numero di tornei fa valutare tutte le situazioni. Capita spesso che chi arriva in fondo a un torneo poi rinuncia a quello successivo. Bisogna sapersi gestire in un mondo che presto vedrà 10 Masters 1000, 4 Slam e altri 4 tornei ATP 500 obbligatori, senza dimenticare che i migliori otto fanno anche le ATP Finals”.

Si passa, poi, ad analizzare il momento di Jannik Sinner, reduce dai ko degli Australian Open e Doha: “Ho rivisto il primo set contro Mensik e mi ha colpito l’atteggiamento dello staff tecnico da Vagnozzi a Cahill. Erano veramente infastiditi dalle inquadrature costanti della telecamera. Tornando sul campo. Contro Djokovic a Melbourne? Penso che Jannik non si aspettasse quel livello di gioco di Nole. Lui poi era stato male dopo l’esibizione con Alcaraz. Non era il miglior Sinner, come contro Mensik, ma non ha saputo capitalizzare le occasioni anche quando stava riportando il match nei giusti binari. Mi è parso che abbia giocato in maniera un po’ più conservativa del solito. Tutti pensano che il suo obiettivo sia Parigi? Meglio non pensare troppo in là e proseguire solo pensando al proprio gioco, dopotutto il suo inizio di stagione non è stato perfetto. Credo fosse al 70% nelle prime uscite. Contro Djokovic e Mensik la sensazione è che gli avversari riuscissero a prendergli il tempo e che la sua palla che non facesse più male come al solito”.

Ultima battuta sulla Coppa Davis: “I giocatori ci tengono a prendervi parte, ma il problema è la collocazione nel calendario. Il pubblico apprezza l’evento e lo guarda volentieri, ma si potrebbe fare di più. Da quando il format è cambiato le valutazioni si sprecano”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA DI TENNISMANIA