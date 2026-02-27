Monaco riflette: “Se Sinner vedesse di non riuscire a migliorare, potrebbe cambiare guida tecnica”

Il mondo del tennis sta per iniziare un momento importantissimo della stagione, dato che stanno per prendere il via i tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, il cosiddetto “Sunshine double” di primavera. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport inizia la sua analisi dal momento dei giocatori di casa nostra: “Arriviamo da un periodo nel quale abbiamo vissuto tre settimane di fila con due tornei ATP 500 contemporanei. Non è facile fare il punto della situazione visti i tanti match. Possiamo dire che Alcaraz a Doha abbia vinto come in Australia, ovvero in maniera impressionante, specialmente la finale. La notizia è stata però l’atto conclusivo raggiunto da Fils dopo sei mesi di assenza. Sembra essere tornato un giocatore che può provare a inserirsi ai piani alti, ma contro lo spagnolo è stato respinto con perdite. Ad ogni modo ottima notizia la sua crescita. Era la prima volta che Alcaraz giocava una finale contro un giocatore più giovane di lui, dato interessante. C’è stato anche il rientro di Draper, discreto momento dopo una lunga pausa. Ha detto che ha capito di non dover andare sempre a tutta e gli do ragione. Ora ci sarà Indian Wells dove un anno fa ha vinto, un primo test per l’inglese. Per il resto De Minaur ha approfittato dell’assenza di Sinner e ha vinto Rotterdam. Brutto ko, invece, per Zverev che ad Acapulco ha perso in lotta con Kecmanovic, notizia preoccupante”.

Si passa poi ad analizzare i giocatori di casa nostra: “Momento non brillante per gli italiani, ma qualche segnale di ripresa lo si vede. Cobolli si è scrollato di dosso l’inizio di stagione con una semifinale a Delray Beach, mentre ad Acapulco sta facendo bene come Bellucci. Piccolo allarme per il tennis italiano, abbiamo quattro giocatori nei primi 20, quindi le punte possiamo dire che siano al top, mentre gli altri nella top10 si sono ridotti a 7. Nardi per fare un esempio è discontinuo, Maestrelli non è ancora entrato nei 100. Tra le donne, invece, penso sia fondamentale la crescita di Cocciaretto. Altrimenti senza Paolini rischieremmo di sparire. Per il resto aspettiamo Grant”.

Tra chi ha giocato diversi tornei in questo mese segnaliamo Matteo Berrettini: “Berrettini è stato un po’ criticato perché ha scelto la terra. Può ancora succedere qualcosa di bello nella sua carriera, ma non è per niente scontato che possa accadere. L’intensità del gioco è aumentata in maniera esponenziale. L’obbligo di giocare un certo numero di tornei fa valutare tutte le situazioni. Capita spesso che chi arriva in fondo a un torneo poi rinuncia a quello successivo. Bisogna sapersi gestire in un mondo che presto vedrà 10 Masters 1000, 4 Slam e altri 4 tornei ATP 500 obbligatori”.

Chi, poi, ha iniziato il 2026 senza brillare è Jannik Sinner: “Sinner quando perde il primo set con Mensik a Doha lo si è visto affaticato e preoccupato. Poi la va a perdere al terzo quando, solitamente, cambia marcia e va a vincere. Penso sia un normalissimo momento di calo, ma è giusto anche dire che, dopo aver spinto al massimo per 2 anni con mille problematiche, può capitare una flessione. Lasciamo stare chi parla di crisi. Ora arriva Indian Wells, forse un torneo non troppo ideale per lui, dato che tra quelli sul cemento è quello meno veloce, vediamo come andrà e quali soluzioni troverà. Sono un po’ preoccupato in generale e sarei sorpreso di vederlo subito in grande spolvero in California”.

Si entra poi nel vivo del gioco dell’altoatesino: “Jannik aveva battuto molto a New York sul fatto che avrebbe bisogno di alzare il livello delle sue variazioni. Dopo il ko con Djokovic a Melbourne forse ha percepito per la prima volta di non essere migliorato nel suo percorso tennistico. Sono convito che stia lavorando per risolvere questo problema e crescere nel suo processo. Se non dovesse riuscirci in tempi stretti, penso che potrebbe anche cambiare la guida tecnica. Cahill, mi pare chiaro, chiuderà quest’anno, quindi Sinner potrebbe pensare di inserire qualche nuova figura nel suo staff”.

Ultima battuta su un altro grande evento che si staglia all’orizzonte, ovvero la Coppa Davis: “Stati Uniti – Cechia sarebbe una bella sfida. Quest’anno si è tornati ai match in casa di una Nazione per le qualificazioni e ci riporta un po’ alla vecchia versione. Prima della Final 8, che viene vissuta un po’ in maniera asettica, non mancheranno i match interessanti, ricordando che l’Italia è già qualificata e ospiterà l’evento sognando una nuova vittoria”.

