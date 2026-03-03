Quando gioca Sinner a Indian Wells? Due ipotesi per il debutto e l’avversario

Il tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells è a 96 giocatori: le 32 teste di serie, dunque, avranno un bye all’esordio, ed entreranno in gioco direttamente al secondo turno, previsto tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. Con il rilascio del primo ordine di gioco, dovrebbe intuirsi se a giocare sarà prima la parte alta o quella bassa.

Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, presidia la parte bassa del main draw, ed attende di conoscere, oltre alla data d’esordio in California, anche il nome dell’avversario, che uscirà dal confronto tra l’australiano James Duckworth ed un qualificato.

Anche l’oceanico, dunque, non conosce chi sarà il rivale nel primo turno: al termine del tabellone delle qualificazioni verranno sorteggiati tutti gli accoppiamenti. A quel punto verrà rilasciato l’ordine di gioco della prima giornata e si capirà se toccherà alla parte alta o a quella bassa.

