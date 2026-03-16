Jannik Sinner non si accontenta: “Volevo vincere a Indian Wells, ma ora penso a Miami”

Jannik Sinner a Indian Wells ricomincia a correre. Sul cemento statunitense è arrivato il primo titolo stagionale del tennista azzurro che ha battuto in finale Daniil Medvedev con un doppio 7-6 in poco meno di due ore di gioco. È stata una finale di altissimo livello, giocata da Jannik alla grande contro la migliore versione del tennista russo che da oggi tornerà tra i primi 10 al mondo.

Sinner è stato tatticamente perfetto, supportato da un grandissimo servizio, e nel tie-break del secondo set ha recuperato da 0-4 con una serie di 7 punti consecutivi semplicemente incredibile. Il n.2 del mondo ha messo così in bacheca l’ultimo grande titolo che gli mancava sul cemento, il 25° trionfo ATP in carriera, completando una sequenza sul duro, compresi anche gli Slam e le ATP Finals, che solo Novak Djokovic e Roger Federer sono stati in grado di realizzare.

“E’ una sensazione incredibile, un grande traguardo. È stata una partita molto difficile oggi, quindi sono molto contento di come ho gestito la situazione in campo. È fantastico rivedere Daniil (Medvedev, ndr.) giocare a questo livello. Sì, e sono davvero molto felice. Penso che stia giocando un tennis fantastico. Aveva molta fiducia dopo aver vinto un paio di titoli quest’anno e ha giocato molto bene qui“, ha raccontato in conferenza stampa.

L’analisi si approfondisce ulteriormente quando il pusterese ha sottolineato il peso specifico di Medvedev nel panorama internazionale: “Non dimentichiamoci che è un campione nei Major, e c’è un motivo. Ha giocato un tennis fantastico, servendo benissimo, e ho faticato a rispondere, soprattutto sulla seconda di servizio. Credo che il tennis abbia bisogno di lui. Ha uno stile di gioco davvero unico. Vederlo di nuovo a questo livello è fantastico. Sta migliorando molto. È un giocatore molto aggressivo e ha due stili di gioco diversi quando serve e quando risponde. È un bene per lo sport averlo di nuovo a questo livello“.

Il trionfo in California rappresenta il primo titolo stagionale per Sinner, come detto, che l’ha interpretato come tappa di un percorso più ampio: “Sono molto felice. In ogni caso, questi sono risultati fantastici, raggiungere le semifinali di uno Slam. E dopo l’Australia, questo è stato il mio primo torneo importante. È stata una settimana fantastica. Sai, abbiamo cercato di arrivare qui molto presto. Sapevo che questo era un torneo che non avevo ancora vinto, quindi volevo venire qui e prepararmi al meglio e nel modo più professionale possibile. Aver raggiunto questo traguardo ora significa molto per me. Ora ho un paio di giorni per rilassarmi, e non c’è molto tempo tra questo torneo e Miami. C’è un altro torneo importante a Miami, e cercheremo di giocare il nostro miglior tennis anche lì, e poi vedremo come andrà“.

Non meno significativa è la riflessione sulle condizioni climatiche, spesso determinanti nel deserto californiano: “Sì, faceva caldo, ma non c’era umidità, e questo fa una grande differenza. Comunque, sono qui da una settimana prima dell’inizio del torneo. Le condizioni erano molto simili a quelle di oggi. Abbiamo fatto sessioni di allenamento molto lunghe. Mi sentivo molto ben preparato, quindi non ho avuto grossi problemi con il tempo o il caldo, il che è molto positivo per me. Fa tutto parte del processo che stiamo seguendo per diventare i migliori atleti possibili. Lavoriamo duramente in palestra per poter giocare a questo livello, quindi sono molto contento“.

Infine, interrogato sugli obiettivi futuri e in particolare sul Roland Garros, Sinner ha mantenuto una linea prudente e focalizzata sul presente: “Innanzitutto, il Roland Garros è ancora lontano. Ci sono tornei importantissimi prima di allora. So cosa c’è in palio. Come ho già detto, sono già molto concentrato su Miami. Ora, per un paio di giorni, è anche positivo non pensare troppo al tennis, ma quando si è in questo ritmo, non si vuole perderlo. Miami sarà fondamentale. È l’ultimo torneo su cemento prima dell’inizio della stagione sulla terra battuta. E poi si torna in Europa, con condizioni completamente diverse, la terra battuta, e non si sa mai cosa può succedere. Non vedo l’ora. Cercheremo di dare il massimo e poi vedremo come andrà“.