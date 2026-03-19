Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming

Nella mattinata di domenica 22 marzo (dalle ore 10.20) andrà in scena a Torun la competizione femminile di salto in lungo valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. Prevista una finale secca senza turni preliminari come per tutti gli altri concorsi di questa rassegna iridata al coperto che rappresenta l’evento principale della stagione invernale.

L’Italia sogna in grande con Larissa Iapichino, oro europeo in sala ad Apeldoorn 2025 e fresca vincitrice del World Indoor Tour, che si presenta in Polonia con la seconda miglior misura globale dell’anno (6.93 ad Ancona) dietro solamente al 6.97 della portoghese Agate de Sousa. Tra le altre avversarie più temibili per l’azzurra ci sono anche le statunitensi Jasmine Moore e Monae’ Nichols, la colombiana Natalia Linares, la trinidegna Tyra Gittens-Spotsville, la giamaicana Nia Robinson, la svizzera Annik Kälin e la serba Milica Gardasevic.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della finale femminile di salto in lungo con Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LARISSA IAPICHINO AI MONDIALI INDOOR 2026

Domenica 22 marzo

Ore 10.20 Finale salto in lungo donne, con Larissa Iapichino – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.