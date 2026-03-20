Quando corre Zaynab Dosso nelle batterie dei Mondiali Indoor? Avversarie, corsia, orario, programma

Zaynab Dosso si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026, forte della miglior prestazione mondiale stagionale sui 60 metri che condivide con Julien Alfred da St. Lucia (Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri): 6.99 corso il 22 febbraio proprio a Torun (Polonia), nell’impianto che ospita la rassegna iridata al coperto. La prima italiana a scendere sotto il muro dei sette secondi ha tutte le carte in regola per conquistare una medaglia dopo l’argento di dodici mesi fa a Nanchino e proverà anche a rincorrere il gradino più alto del podio.

La Campionessa d’Europa in carica sarà impegnata nella giornata di sabato 21 marzo, il cammino inizierà nella batteria in programma alle ore 11.05. L’azzurra è stata inserita nella prima di sette batterie, si qualificano alle semifinali le prime tre classificate di ogni serie e i tre migliori tempi di ripescaggio. La nostra portacolori sarà impegnata in corsia 4 contro avversarie non irresistibili, tra cui figurano l’austriaca Magdalena Lindner (7.21 in stagione, corsia 3) e la statunitense Jaslyn Gardner (7.22 durante l’inverno e personale di 7.13, corsia 5).

Da tenere in considerazione la svizzera Léonie Pointet (corsia 8, in stagione 7.12), completano il quadro la slovacca Ema Bendova (7.34, corsia 2), la canadese Audrey Leduc (7.20, corsia 6) e la filippina Jessica Laurance (7.35, corsia 7). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le avversarie, il palinsesto tv e streaming della batteria dei 60 metri con Zaynab Dosso ai Mondiali Indoor di atletica.

QUANDO ZAYNAB DOSSO IN BATTERIA AI MONDIALI INDOOR

Sabato 21 marzo, ore 11.05. Zaynab Dosso correrà nella prima batteria.

BATTERIA E CORSIA ZAYNAB DOSSO MONDIALI INDOOR

Zaynab Dosso correrà in quarta corsia, nella prima batteria.

AVVERSARIE ZAYNAB DOSSO BATTERIA MONDIALI INDOOR

Corsia 2: Ema Bendova (Slovacchia, 7.34 di personale, 7.34 di stagionale)

Corsia 3: Magdalena Lindner (Austria, 7.21, 7.21)

Corsia 4: Zaynab Dosso (Italia, 6.99, 6.99)

Corsia 5: Jaslyn Gardner (USA, 7.13, 7.22)

Corsia 6: Audrey Leduc (Canada, 7.20, 7.20)

Corsia 7: Jessica Laurance (Filippine, 7.35, 7.35)

Corsia 8: Léonie Pointet (Svizzera, 7.12, 7.12)

PROGRAMMA BATTERIA ZAYNAB DOSSO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.