Calcio
Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca in testa
Inizia con il piede sbagliato il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027: le azzurre cedono all’esordio alla Svezia, corsara a Reggio Calabria per 0-1, e vedono subito le scandinave scappare via in classifica con 3 punti.
Assieme alla Svezia, in testa al raggruppamento si porta la Danimarca, che inizia al meglio il proprio percorso, battendo, senza particolari patemi, la Serbia, sulla carta la squadra più debole del girone, sconfitta questa sera con un secco 3-1.
Per le azzurre sarà necessario un cambio di passo già a partire dal prossimo incontro, che molto dirà nell’economia del girone: l’Italia ospiterà sabato prossimo la Danimarca a Vicenza, ed occorrerà vincere per agganciare le danesi, anche perché la Svezia non dovrebbe soffrire contro la Serbia.
CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027
1) Danimarca 3 punti (Differenza reti +2)
2) Svezia 3 punti (Differenza reti +1)
3) Italia 0 punti (Differenza reti -1)
4) Serbia 0 punti (Differenza reti -2)