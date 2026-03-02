Calcio: Serie A, Udinese volante sulla Fiorentina, Pisa beffato dal Bologna all’ultimo

Si chiude con i due posticipi del lunedì la Serie A 2025-2026 per quel che concerne la ventisettesima giornata di campionato. Due gli incontri in scena, diversamente toscani: Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina. Diversi, chiaramente, nei luoghi di svolgimento, diversi nei risultati, ma simili nel fatto che, una sconfitta o un’altra, i tre punti vanno altrove.

Tra Pisa e Bologna il primo tempo non è proprio di quelli che si lasciano vedere: poche occasioni, solo il Bologna costruisce qualcosa con Santiago Castro, 0-0. Nella ripresa, e con la girandola di sostituzioni, qualcosa inizia a succedere, e il Pisa per due volte va vicino al gol con Piccinini e Stojillkovic, ma ci sono prima Skorupski e poi (sulla linea) Casale a salvare. Proprio al 90′ il gol del Bologna con Odgaard, che di sinistro insacca all’incrocio dei pali. Finisce 0-1 e il Pisa resta 19°, come pure i felsinei ottavi.

Sale invece al 10° posto l’Udinese battendo per 3-0 la Fiorentina, ora sempre inguaiata nella zona retrocessione dato che è a pari punti con Cremonese e Lecce a quota 24, quella del 16°-18° posto. Al 10′ i bianconeri vanno in gol con Kabasele che, non visto da Rugani su palla di Zaniolo, supera il difensore viola e insacca. Al 63′ segna Davis, prima steso da Rugani in area e poi in grado di battere di sinistro De Gea su rigore. La terza rete è di Buksa, che riesce a battere di nuovo Rugani (giornata nera per lui) e poi insacca al quarto minuto di recupero.

Classifica che, a questo punto, vede l’Inter a quota 67 con il Milan distante 10 punti, il Napoli 14 e la Roma 16. I giallorossi, a 51, hanno tre punti sul Como e quattro sulla Juventus, mentre l’Atalanta viaggia a 45 ed è l’ultima che si possa al momento definire in zona Coppe. In basso, detto della Fiorentina, l’ultimo posto a 15 è sempre condiviso da Pisa e Verona.