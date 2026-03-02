Qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurri e Islanda guidano le fila

Dopo la trasferta in Gran Bretagna, e alla vigilia del ritorno contro la stessa selezione nazionale in quel di Livorno, andiamo a vedere quanto e come sono cambiate le cose nella classifica del girone D, quello che riguarda la prima fase degli azzurri. E diamo anche un occhio al girone C, quello “d’incrocio” nella seconda fase.

Ad ora, nel girone D, con tre partite disputate sono Islanda e Italia a comandare. L’Islanda, però, a parità di record (2-1) ha un vantaggio negli scontri diretti, avendo battuto l’Italia a Tortona nella partita d’esordio. Vero è che la squadra azzurra, con la larghissima vittoria a Newcastle upon Tyne, ha messo insieme una differenza canestri complessiva di +32 che potrebbe benissimo tornare utile su un certo numero di classifiche avulse.

Al momento di rincorsa sono Gran Bretagna (appunto) e, sorprendentemente, Lituania, a conferma di quanto l’area FIBA con limitato uso di giocatori di Eurolega e nullo di quelli NBA possa trasformarsi in un campo minato. Tecnicamente, però, ad oggi sono i baltici quelli davanti: a parità di 1-2 c’è di mezzo la vittoria ottenuta sulla sirena nella prima giornata in una partita che sembrava oramai persa su tutta la linea.

Poiché va tenuto in ampia considerazione il gruppo C, che è quello con cui l’Italia s’incrocerà in via eventuale, lì le cose sono molto più semplici: Turchia ancora imbattuta, poi Serbia a 2-1, Bosnia ed Erzegovina a 1-2, infine Svizzera a 0-3. In sostanza, sembra già parzialmente delineato il quadro di chi vedremo nella seconda fase.