Basket, l’Italia vuole il bis contro la Gran Bretagna nelle Qualificazioni Mondiali

Dopo la strepitosa prestazione di Newcastle, l’Italbasket prova a concedere il bis in quel di Livorno (palla a due ore 19.30). La squadra di Luca Banchi si ritrova nuovamente davanti la Gran Bretagna nel quarto impegno delle Qualificazioni ai Mondiali 2027. Una sfida fondamentale in ottica qualificazione alla seconda fase, perchè con un nuovo successo gli azzurri metterebbero un seria ipoteca sul passaggio alla seconda fase, dove è importante portarsi dietro il maggior numero di punti.

Dunque ogni partita conta ed è necessario fare sempre risultato. L’Italia ha offerto una prestazione scintillante venerdì scorso, vincendo addirittura di trentasei punti. Una partita mai in discussione e che fa sicuramente ben sperare in ottica della sfida di questa sera, con Luca Banchi che si aspetta lo stesso atteggiamento mostrato dai suoi ragazzi fin da subito. Un match quello di Newcastle messo in ghiaccio già al termine del primo quarto, con l’Italia che ha poi giocato sul velluto, divertendo e divertendosi.

Ci sarà sicuramente un’assenza importante ed è quella di Momo Diouf, decisamente un fattore sotto i tabelloni contro i britannici, ma il centro della Virtus soffre di una preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Non ci sarà nemmeno Francesco Ferrari e mancherà anche Giovanni Veronesi, protagonista sicuramente di un buon esordio in maglia azzurra venerdì sera. Rispetto a quel match, però, Luca Banchi potrà contare sul ristabilito Diego Flaccadori e poi su due pedine importanti come Giampaolo Ricci e Gabriele Procida, liberati dai loro club dopo gli impegni di Eurolega.

Anche la Gran Bretagna avrà una novità decisamente significativa nel proprio roster. Ci sarà, infatti, Quinn Ellis, che è stato un fattore determinante nel successo britannico in casa dell’Islanda. Sicuramente il play dell’Olimpia Milano alza notevolmente il livello di talento e l’atletismo della formazione britannica e dunque ci sarà lavoro extra in difesa per le guardie azzurre.

Così Luca Banchi ha presentato la partita: “A Newcastle abbiamo giocato una partita solida, con un alto livello di attenzione diffuso in tutti e 12 i giocatori, cogliendo una vittoria importante, che urge replicare a Livorno. Ci saranno cambiamenti in organico dettati da scelte tecniche e altri legati a condizioni fisiche. Domani sarà fondamentale mantenere un’alta intensità reagendo ai possibili adeguamenti di organico e tattici della Gran Bretagna. Gestione dei possessi sotto pressione e controllo dei rimbalzi potranno rivelarsi decisivi”.

Due ore prima del match tra Italia e Gran Bretagna, la Lituania ospita l’Islanda ed è un match decisivo per i lituani, che sono reduci dalla clamorosa sconfitta di venerdì, con gli islandesi capaci di rimontare ventuno punti e vincere sulla sirena con il canestro di Fridriksson. Un altro successo islandese e uno italiano permetterebbe ad entrambe le squadre di staccare il pass per la seconda fase con due giornate d’anticipo, ma l’Italia deve guardare soprattutto a se stessa e pensare solo a vincere e fare più punti possibili, perchè nella prossima fase le eventuali sfide con Turchia, Serbia e Bosnia metteranno ancora di più a dura prova un’Italia che vuole prendersi il biglietto per il Qatar il prima possibile.