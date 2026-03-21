Pogacar: “Sono molto felice. Mi ci vorrà un po’ per realizzare quanto ho fatto”

Unico, inimitabile, leggendario e capace di reagire a qualsiasi difficoltà. Tadej Pogacar riesce finalmente a sfatare il tabù Milano-Sanremo e vince la Classicissima per la prima volta in carriera. Il detentore del titolo iridato precede in volata il britannico Thomas Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Completa il podio Wout van Aert del Team Visma Lease a Bike, terzo classificato e vincitore della volata del gruppo.

Lo sloveno si impone allo sprint dopo una corsa emozionante nella quale cade a circa 35 chilometri dal traguardo, rientra, attacca sulla Cipressa, porta via il gruppetto con Pidcock e Van der Poel, prova, in diverse occasioni, a staccare il britannico sul Poggio e alla fine lo brucia nello sprint a due.

L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG trionfa sul traguardo di via Roma nella maniera forse più inaspettata, ma che ne consolida ulteriormente il mito. Al termine della corsa Pogacar commenta così il trionfo: “Sono molto felice, tante emozioni mi stanno passando per la testa in questi minuti. Non è la vittoria più bella perché per un po’ dovrò curare le ferite della caduta. Non vedevo però l’ora di vincere la mia prima Milano-Sanremo e sono riuscito a farcela“.

Il racconto del duello con Pidcock: “Grandi congratulazioni a Tom perché siamo arrivati davvero vicini. Non mi capita spesso di arrivare in uno sprint a due e non sapevo che cosa aspettarmi. Sapevo però che Tom era molto veloce e sarebbe stata dura. Finalmente sono riuscito a mettere la ruota davanti a lui. Mi ci vorrà un po’ per realizzare quanto ho fatto“.