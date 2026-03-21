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Tadej Pogacar è il sesto a vincere la Sanremo da campione del mondo. Non accadeva da 43 anni!
Una giornata semplicemente pazzesca per Tadej Pogacar. Per la prima volta in carriera infatti lo sloveno ha vinto la Milano-Sanremo 2026, sfatando uno dei suoi più grandi tabù. Un’impresa fantastica quella del corridore in forza alla UAE Team Emirates – XRG, maturata tra l’altro dopo una grande rimonta a seguito di una caduta prima della Cipressa.
Come sappiamo, il nativo di Klanec allo sprint ha preceduto di mezza ruota Tim Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), secondo davanti a Wout Van Aert (Team Visma I Lease a Bike), poi terzo. Dopo essersi imposto anche nella Classicissima, al fuoriclasse manca soltanto la Parigi–Roubaix per completare il giro delle Classiche Monumento. Eppure la vittoria odierna è destinata a rimanere nella storia anche per un altro dato di non poca rilevanza.
Pogacar oggi infatti è diventato anche il sesto corridore della storia a trionfare nella Milano-Sanremo da Campione del Mondo in carica. Un lusso per un cerchio ristretto, considerati i pochissimi precedenti di cui l’ultimo datato addirittura 1983, quando ad arrivare al traguardo per primo nella città dei fiori fu Giuseppe Saronni.
Il primo a riuscirci fu Alfredo Binda nel 1931 in occasione dell’edizione numero ventiquattro della corsa. Poi, nel 1972, toccò ad Eddy Merckx, a cui seguirono anche Felice Gimondi (1974), nuovamente Merckx (1975) e, appunto, il già citato Saronni (1983). Oggi, nel 2026, Tadej aggiorna una statistica importante che, ancora una volta, certifica l’ennesima prodezza fuori dal comune di un Campione straordinario.