Wout Van Aert: “Contento per il terzo posto, solo nel finale ho capito che si poteva lottare per il podio”

Tadej Pogacar sfata il tabù e vince la Milano-Sanremo 2026 al termine di un’appassionante testa a testa con Tom Pidcock. Lo sloveno cade, si rialza, recupera e poi stacca tutti; solo il britannico del Q36.5 Pro Cycling Team riesce a rimanere a ruota del campione del mondo ma deve cedere a pochi passi dal traguardo in Via Roma.

Dietro di loro una grande azione di Wout Van Aert che resiste nel finale al gruppo e chiude al terzo posto la Classicissima. Il belga, coinvolto nella caduta con Pogacar, è costretto ad inseguire fino al Poggio. Una volta rientrato sfrutta poi l’indecisione del gruppo, si lancia all’inseguimento dei due battistrada e chiude sul podio a Sanremo.

Ai microfoni di Cyclingpronet, il corridore della Visma Lease a Bike ha così commentato il suo risultato: “Non credevo di poter essere terzo. Nella parte finale ho corso alle spalle del gruppo. Solo negli ultimi 2-3 chilometri ho capito che si poteva lottare per il podio. Le circostanze sono quelle che sono e nonostante quello che è successo abbiamo raggiunto il terzo posto”.

“Arrivare terzo non è mai come una vittoria. Sono stato molto sfortunato sia con la caduta sia nel trovare la nuova bici. Il team ha comunque lavorato tanto per riportarmi nel gruppo. Sempre speciale condividere il podio con Pogacar. Impressionante come ha gestito una caduta dura”, ha poi concluso Van Aert.