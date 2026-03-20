Playoff Superlega: Milano e Modena all’ultima chiamata, Verona e Piacenza per chiudere la serie dei quarti

Quarti di finale, quarto episodio: dopo i verdetti già emessi, i riflettori si accendono sulle due Gara 4 dei quarti di finale dei play-off di Superlega maschile, decisive per completare il quadro delle semifinali. Perugia e Civitanova hanno già staccato il pass, eliminando rispettivamente Monza e Trento, mentre restano ancora aperte le serie tra Piacenza e Modena e tra Verona e Milano, entrambe sul 2-1.

La prima sfida in ordine cronologico è quella tra Allianz Milano e Rana Verona, in programma sabato 21 marzo alle 20.30 all’Allianz Cloud. Una serie che fin qui ha regalato grande equilibrio e continui ribaltamenti di fronte. Verona aveva iniziato con autorità, imponendosi 3-0 in Gara 1, ma Milano ha saputo reagire portando gli scaligeri al tie-break sia in Gara 2 che in Gara 3. In entrambe le occasioni, però, è stata la squadra veneta a dimostrarsi più lucida nei momenti decisivi, andando a prendersi due vittorie pesantissime.

Il successo di Verona in Gara 2, arrivato proprio sul campo di Milano, ha indirizzato la serie, mentre la sconfitta interna degli scaligeri in Gara 3 ha riaperto completamente i giochi. Milano, infatti, grazie al colpo esterno al tie-break, si è rimessa in corsa e ora può sfruttare il fattore campo per riportare la serie in equilibrio. Per la squadra lombarda sarà fondamentale trovare maggiore continuità, soprattutto nei finali di set, dove spesso Verona ha fatto la differenza. Dall’altra parte, gli uomini di Verona cercheranno di chiudere subito i conti, puntando sulla solidità mostrata fin qui e sulla capacità di gestire la pressione. Sul piatto l’ennesima super sfida tra attaccanti di altissimo livello Keita-Reggers.

Domenica 22 marzo alle ore 18.00 sarà invece la volta di Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Valsa Group Modena, in scena al PalaBancaSport. Anche in questo caso, la serie è stata caratterizzata da grande equilibrio, ma Piacenza è riuscita a mettere la testa avanti grazie a due successi consecutivi. Dopo la vittoria di Modena in Gara 1 al tie-break, infatti, Piacenza ha risposto imponendosi con lo stesso punteggio in Gara 2 e poi con un convincente 3-1 in Gara 3, conquistando così il primo match point.

Il confronto ha evidenziato una crescita progressiva della squadra di Boninfante, capace di alzare il livello soprattutto nelle fasi decisive. Modena, invece, dopo l’exploit iniziale, ha faticato a mantenere la stessa incisività, soprattutto nei momenti chiave dei set. In Gara 4 i gialloblù saranno chiamati a una prova di carattere per allungare la serie e portarla a Gara 5, mentre Piacenza avrà l’occasione di chiudere i conti davanti al proprio pubblico e conquistare una semifinale che avrebbe grande valore.