Gianluca Galassi torna ad allenarsi dopo il tumore: sala pesi a due mesi dall’intervento

Lo scorso 9 gennaio Gianluca Galassi era stato operato per un tumore a un testicolo. Il centrale in forza a Piacenza, grande protagonista dei Mondiali vinti dall’Italia nel 2022 e nel 2025, si era sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ieo di Milano e aveva poi incominciato il proprio percorso riabilitativo.

Il 28enne aveva raccontato: “Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo“.

Il centrale, che indossa la maglia dei Lupi dal 2024 dopo aver trascorso cinque stagioni a Monza, aveva giocato l’ultima partita lo scorso 4 gennaio, venendo premiato come MVP in occasione della vittoria di Piacenza per 3-0 contro Cuneo in Superlega: di fronte al proprio pubblico del PalaBanca mise a segno 12 punti (2 muri, 67% in attacco). Sono passati un paio di mesi dall’operazione e Gianluca Galassi è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo.

Prima giornata in palestra, per il momento soltanto sali pesi per ritrovare la condizione fisica prima di iniziare con la palla. Per il ritorno agonistico bisogna naturalmente attendere: Piacenza ha perso gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Modena ed è attesa dalla semifinale della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. Durante l’estate sono previsti gli impegni con la Nazionale tra Nations League e gli Europei: l’Italia potrà beneficiare del forte centrale?