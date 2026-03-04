PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

È il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due squadre ambiziose come PGE Projekt Warszawa e Itas Trentino. L’andata dei playoff, in programma a Varsavia, rappresenta il primo capitolo di una doppia sfida che vale l’accesso ai quarti di finale contro il Bogdanka LUK Lublin. Una serie che si annuncia ad altissima intensità tecnica ed emotiva, con Trento chiamata a rialzarsi dopo il pesante 0-3 incassato in semifinale di Supercoppa contro Sir Safety Perugia.

Il cammino europeo dei dolomitici è stato complessivamente positivo, ma non privo di ostacoli. Inserita in un raggruppamento dominato dallo Ziraat Bankkart Ankara (sei vittorie su sei), la formazione trentina ha chiuso al secondo posto con 4 successi e 11 punti, pagando a caro prezzo i due ko negli scontri diretti con i turchi. Le vittorie contro ACH Volley Ljubljana e Tours VB hanno confermato il valore della squadra, ma non sono bastate per centrare la qualificazione diretta ai quarti. In SuperLega, invece, Trento occupa la terza posizione con 47 punti (16 vittorie in 22 partite), alle spalle di Perugia e Verona: un rendimento che certifica solidità e continuità. Il nodo principale riguarda però l’infermeria. L’assenza prolungata di Alessandro Michieletto, fermo da oltre un mese per un problema lombare, pesa enormemente negli equilibri di squadra. Senza il suo talento e la sua leadership, servirà una distribuzione più omogenea delle responsabilità offensive e maggiore lucidità nei momenti chiave.

Il Projekt arriva all’appuntamento europeo dopo un girone chiuso al terzo posto con 3 vittorie e 10 punti, alle spalle di Cucine Lube Civitanova e Montpellier HSC VB. Un percorso altalenante in Europa, compensato però da un rendimento di alto livello in patria: secondo posto in PlusLiga con 48 punti in 23 gare, dietro allo Zawiercie e davanti proprio al Lublin. Numeri che confermano la competitività di una delle realtà più strutturate del campionato polacco. Il primo round a Varsavia sarà dunque cruciale. Trento dovrà reggere l’impatto iniziale, contenere l’entusiasmo del pubblico e cercare un risultato che mantenga in equilibrio la qualificazione in vista del ritorno. Serviranno qualità al servizio, attenzione nella fase break e sangue freddo nei finali punto a punto: in Champions ogni dettaglio può indirizzare la serie.

Dal punto di vista tecnico, il Projekt si affida in cabina di regia a Jan Firlej, palleggiatore esperto e punto fermo del club, con l’alternativa di esperienza rappresentata da Michal Kozlowski. L’opposto titolare è il tedesco Linus Weber, già visto in Italia, supportato da Bartosz Gomulka. In banda spiccano nomi noti al pubblico italiano come il francese Kevin Tillie e il polacco Bartosz Bednorz, coppia di grande qualità ed esperienza internazionale. Al centro operano Arthur Kochanowski e l’ucraino Yuriy Semenyuk, con alternative di spessore come Karol Klos. Il libero è Damian Wojtaszek, veterano e riferimento difensivo.

Il fischio d’inizio è in programma alla Torwar Hall COS WARSZAWA di Varsavia mercoledì 4 marzo con inizio alle 20.30 La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra PGE Projekt Warszawa e Itas Trentino

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY MASCHILE OGGI

Mercoledì 4 marzo – Torwar Hall COS WARSZAWA di Varsavia

Ore 20.30 PGE Projekt Warszawa vs Itas Trentino

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA