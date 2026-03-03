Champions League maschile, Trento riparte da Varsavia: in palio i quarti contro Lublin

È tempo di dentro o fuori in CEV Champions League. L’PGE Projekt Warszawa ospita l’Itas Trentino nell’andata dei playoff, snodo che mette in palio un posto nei quarti di finale contro il Bogdanka LUK Lublin. Una doppia sfida ad altissimo coefficiente tecnico ed emotivo, con Trento chiamata a reagire dopo il netto 0-3 in semifinale di Supercoppa contro Perugia.

Il percorso europeo dei dolomitici è stato positivo ma non impeccabile. Inserita in un girone guidato dallo Ziraat Bankkart Ankara (6 vittorie su 6), Trento ha chiuso seconda con 4 successi e 11 punti, pagando le due sconfitte nello scontro diretto con i turchi. Buone le affermazioni contro ACH Volley Ljubljana e Tours VB, ma non sufficienti per evitare i playoff. In campionato, invece, la squadra è terza in SuperLega con 47 punti (16 vittorie su 22 gare), alle spalle di Perugia e Verona, segno di una stagione comunque solida. Il vero interrogativo riguarda l’infermeria: difficilmente sarà disponibile Alessandro Michieletto, fermo da oltre un mese per un problema lombare. Un’assenza pesantissima per qualità, equilibrio e leadership, che impone a Trento di trovare soluzioni alternative e maggiore continuità nei terminali offensivi, soprattutto nei momenti decisivi.

Varsavia arriva a questo appuntamento con un cammino europeo altalenante, chiuso al terzo posto nel proprio girone con 3 vittorie e 10 punti, alle spalle di Cucine Lube Civitanova e Montpellier HSC VB. In patria, però, il Projekt è secondo in PlusLiga con 48 punti in 23 partite, alle spalle dello Zawiercie e davanti proprio a Lublin: un dato che certifica solidità e ambizione in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

L’andata a Varsavia rappresenta quindi un crocevia decisivo. Trento dovrà contenere l’urto iniziale, gestire la pressione del pubblico polacco e cercare un risultato che lasci aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno. In palio non c’è solo un posto tra le migliori otto d’Europa, ma anche la possibilità di proseguire un cammino continentale che può cambiare il volto della stagione. Serviranno lucidità, qualità al servizio e freddezza nei finali di set: la Champions non concede seconde opportunità, e il primo atto può già orientare il destino della serie.

Il palleggiatore titolare è il polacco Jan Firlej, 29 anni, alla quarta stagione con il Projekt. Al suo fianco, in panchina ma spesso utilizzato, c’è il connazionale Michal Kozlowsky, 40 anni, arrivato la scorsa stagione dall’Aluron CMC Warta Zawiercie. L’opposto titolare arriva dalla Germania, ha giocato anche in Italia a Milano e Padova e si tratta di Linus Weber, 26 anni, alla quarta stagione nel Projekt. In panchina c’è Bartosz Gomulka, 23 anni, arrivato in estate dal GKS Katowice.

In banda un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, il francese Kevin Tillie, che in Superlega ha giocato a Ravenna, Modena e Cisterna, prima di passare al Tours e poi nel 2022 trasferirsi a Varsavia, dove sta affrontando la quarta stagione con la maglia del Projekt. In diagonale c’è un altro ex “italiano”, il polacco Bartosz Bednorz, 31 anni, ex Modena, arrivato in estate dall’Asseco Resovia Rzeszów. In panchina ci sono il canadese Brandon Koppers, proveniente da Canada Next Gen, e Bartosz Firszt, arrivato in estate dal MKS Ślepsk Malow Suwałki.

I centrali sono il polacco Arthur Kochanowski, 28 anni, arrivato lo scorso anno dall’Asseco Resovia e destinato il prossimo anno a passare all’Aluron CMC Warta Zawiercie, e l’ucraino Yuriy Semenyuk, 31 anni, alla quarta stagione con il Projekt. In panchina ci sono Karol Kłos, 36 anni, arrivato in estate dall’Asseco Resovia, e Jakub Strulak, 24 anni, prelevato la scorsa estate dal Cuprum Stilon Gorzów. Il libero titolare è Damian Wojtaszek, 27 anni, alla decima stagione con la maglia del Projekt, affiancato da Maciej Olenderek, 33 anni, arrivato in estate dal Nowak-Mosty MKS Będzin.