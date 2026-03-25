Pattinaggio di figura, Manni-Roethlisberger cambiano guida tecnica prima dei Mondiali!

Una novità significativa in casa Italia a poche ore dai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, rassegna appena cominciata sul ghiaccio della O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. La coppia di danza composta da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger ha infatti annunciato di aver cambiato team tecnico, affidandosi ad un duo di allenatori di primo piano.

Gli azzurri – che in terra ceca rappresenteranno l’Italia insieme ai debuttanti Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba – da poche settimane sono infatti seguiti da Barbara Fusar Poli, come sappiamo nota per essere la mentore di Guignard-Fabbri, e dallo statunitense Charlie White, plurimedagliato olimpico insieme a Meryl Davis. Ad annunciarlo sono stati i pattinatori stessi attraverso un post pubblicato sui social network.

Non è la prima volta che l’allenatrice italiana segue i danzatori. In passato infatti la medaglia di bronzo a Salt Lake 2002 era inserita nello staff tecnico dei due che, successivamente, si sono invece uniti ad un altro team formato – tra gli altri – da Roberto Pelizzola e Luca Lanotte. La collaborazione con il nordamericano è invece una prima volta assoluta.

La decisione dei due pattinatori lascia dunque presagire un progetto sulla lunga distanza. Ricordiamo che al momento non è noto il futuro di Charléne Guignard-Marco Fabbri che, qualche settimana fa, hanno lasciato comunque intendere di voler proseguire l’attività agonistica, senza però fornire ulteriori dettagli.