Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danza

Un destino già scritto per Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la coppia di danza francese ha prenotato il metallo più pregiato anche ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, rassegna in scena questa settimana presso l’O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca.

Una gara da vivere in totale scioltezza per i transalpini che si ritroveranno in un contesto senza rivali, complice il forfait dei diretti rivali Madison Chock-Evan Bates, argento di un’incollautra all’Unipol Forum di Assago. Il divario con gli altri binomi appare dunque incolmabile, salvo ovviamente incidenti di percorso o errori di un certo tipo, arrivati in questa stagione solo nella rhythm dance.

I canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, bronzo ai Giochi, hanno già prenotato il secondo posto. Per i nordamericani sarà quasi una passerella, un modo per celebrare il podio olimpico in un’annata sportiva in cui si sono ritrovati più volte a fare i conti con delle valutazioni strane, altalenanti e spesso ingiuste. In ordine gerarchico i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson dovrebbero completare la top 3, sfruttando l’assenza dei nostri Charléne Guignard-Marco Fabbri.

A tal proposito, ricordiamo che l’Italia sarà rappresentata da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e dai debuttanti Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba. Per loro l’obiettivo sarà soltanto uno: pattinare bene, godersi il momento, e scalare quante più posizioni possibile in classifica.