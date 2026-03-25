Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 25 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Il conto alla rovescia è scaduto. Oggi, mercoledì 25 marzo, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena a Praga, precisamente sul ghiaccio dell’O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca). Come da tradizione assisteremo a due segmenti: lo short program individuale femminile e quello delle coppie.

Le ostilità cominceranno alle 11:30 con il corto femminile, dove la grande favorita sarà senza dubbio la giapponese Kaori Sakamoto, motivata a chiudere la sua straordinaria carriera con un successo dopo l’argento ottenuto a Milano Cortina 2026. Con lei ci saranno anche Ami Nakai, bronzo ad Assago, oltre che le statunitensi Amber Glenn e Isabeu Levito. Non sarà della partita invece la Campionessa Olimpica Alysa Liu. L’Italia invece si affiderà a Lara Naki Gutmann.

Poi, alle 18:45, sarà il turno delle coppie, dov è invece prevista una lotta a due tra i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, argento e bronzo alle Olimpiadi e motivati ad approfittare dell’assenza dei nipponici detentori del titolo olimpico e non Riku Miura-Ryuichi Kihara, i quali hanno rinunciato all’evento.

I Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma discovery+. Prevista per l’occasione anche una diretta su Eurosport 1, visibile dunque anche in DAZN, Prime Video e Tim Vision oltre che su Raisport HD+ (limitativamente a parte dello short femminile).

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Mercoledì 25 gennaio

11:30-16:20 Short program individuale femminile(in gara Lara Naki Gutmann) – Diretta tv su Rai Sport+HD

18-45-22:09 Short program coppie d’artistico (in gara Caldara-Maglio)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: ORDINE DI DISCESA IN PISTA

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta TV: dalle ore 14:30 RAI Sport+ HD (short program individuale femminile).

Diretta Streaming: integrale sulla piattaforma discovery+; dalle 14:30 RAI Play (short program individuale femminile); dalle 11:30 alle 12:15, dalle 14:30 alle 16:25 Eurosport e a partire dalle 18:40 Eurosport 1, visibile anche attraverso DAZN, Prime Video e Tim Vision.

Diretta Live Testuale: OA Sport