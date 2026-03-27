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Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurri
Senza rivali. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron si sono imposti con ampio margine in occasione della rhythm dance, segmento che ha aperto la penultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio della O2 Arena di Praga.
Prestazione di altissimo livello per i transalpini, capaci di migliorare quanto fatto nello stesso programma a Milano Cortina, dove scollinarono per la prima volta sopra i 90 minuti, impreziosendo l’ormai rodatissima coreografia costruita su “Vogue” di Madonna con elementi di pregevolissima qualità, a partire dai twizzles, chiamati di livello 4, passando per il pattern (livello 4), la sequenza di passi sulla midline (3-3) e, ovviamente, il sollevamento (livello 4), tanto da ottenere il vertiginoso punteggio di 92.74 (54.12, 38.62), chiaramente nuovo primato personale.
Come da pronostico, a piazzarsi al posto d’onore provvisorio sono stati Piper Gilles-Paul Poirier, già bronzo a Milano Cortina 2026 e capaci di pattinare un corto da 86.45 (49.30, 37.15) precedendo i britannici Lilah Fear-Lewis-Gibson, terzi con 85.09 (48.46, 36.63).
Niente da fare per i due binomi azzurri, entrambi fuori dalla danza libera nonostante una buona performance. I migliori in tal senso sono stati Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, ventitreesimi con 63.84 (35.39, 28.45); più indietro i debuttanti Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, ventiseiesimi con uno score al di sopra di quota 60, precisamente 60.63 (33.80, 26.83).
CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO
- Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron (Francia) – 92.74 punti
- Piper Gilles / Paul Poirier (Canada) – 86.45 punti
- Lilah Fear / Lewis Gibson (Gran Bretagna) – 85.09 punti
- Emilea Zingas / Vadym Kolesnik (USA) – 84.21 punti
- Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud (Francia) – 83.07 punti
- Olivia Smart / Tim Dieck (Spagna) – 81.06 punti
- Christina Carreira / Anthony Ponomarenko (USA) – 80.89 punti
- Marjorie Lajoie / Zachary Lagha (Canada) – 80.81 punti
- Allison Reed / Saulius Ambrulevicius (Lituania) – 79.66 punti
- Diana Davis / Gleb Smolkin (Georgia) – 79.34 punti
- Juulia Turkkila / Matthias Versluis (Finlandia) – 78.03 punti
- Katerina Mrazkova / Daniel Mrazek (Repubblica Ceca) – 76.74 punti
- Caroline Green / Michael Parsons (USA) – 76.42 punti
- Natalie Taschlerova / Filip Taschler (Repubblica Ceca) – 76.35 punti
- Utana Yoshida / Masaya Morita (Giappone) – 72.33 punti
- Holly Harris / Jason Chan (Australia) – 71.12 punti
- Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan (Germania) – 71.02 punti
- Phebe Bekker / James Hernandez (Gran Bretagna) – 70.82 punti
- Hannah Lim / Ye Quan (Corea del Sud) – 69.83 punti
- Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac (Canada) – 69.70 punti
Finale non raggiunta:
- Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko (Ungheria) – 68.71 punti
- Yuka Orihara / Juho Pirinen (Finlandia) – 67.45 punti
- Victoria Manni / Carlo Roethlisberger (Italia) – 63.84 punti
- Junfei Ren / Jianing Xing (Cina) – 63.75 punti
- Angelina Kudryavtseva / Ilia Karankevich (Cipro) – 61.94 punti
- Giulia Isabella Paolino / Andrea Tuba (Italia) – 60.63 punti
- Mariia Pinchuk / Mykyta Pogorielov (Ucraina) – 59.45 punti
- Gina Zehnder / Beda Leon Sieber (Svizzera) – 59.34 punti
- Milla Ruud Reitan / Nikolaj Majorov (Svezia) – 58.20 punti
- Shira Ichilov / Mikhail Nosovitskiy (Israele) – 58.04 punti
- Samantha Ritter / Daniel Brykalov (Azerbaigian) – 50.65 punti