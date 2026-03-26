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Pattinaggio artistico: Hase-Voldin trionfano nelle coppie ai Mondiali! Ventesimi Caldara-Maglio
Arriva il primo responso all’O2 Arena di Praga, impianto sportivo teatro in questi giorni dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. I tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin hanno infatti conquistato la medaglia d’oro nelle coppie, confermando così la leadership già ottenuta in occasione dello short program.
Prestazione d’alto profilo per i teutonici, i quali hanno di fatto mancato soltanto un elemento, precisamente il triplo salchow in parallelo, eseguito solo doppio. Ottimo invece il resto del layout: dal triplo twist (chiamato di livello 4) ai tre sollevamenti passando per i due lanciati triplo salchow e triplo rittberger, tanto da raccogliere 148.55 (75.53, 73.02) per il personal best di 228.33 Argento per i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, autori di un free con qualche imprecisione valutato 138.59 (73.42, 66.16) per 218.41.
Significativo bronzo poi per i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, i quali hanno cancellato il libero delle Olimpiadi riducendo al minimo le imprecisioni guadagnando 140.57 (71.73, 68.84) per 216.09. E’ opportuno, specie in chiave futura, menzionare la performance dei nipponici Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi, bravi a pattinare il terzo libero chiudendo quarti a quota 139.58 (73.42, 66.16) per 209.13
Da segnalare infine il ventesimo piazzamento di Irma Caldara-Riccardo Maglio che, dopo aver centrato l’obiettivo qualificazione, si sono resi artefici di un free viziato da alcune sbavature di troppo che hanno frenato il loro punteggio a 102.16 (51.35, 50.81) per 160.95.
CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO
- Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin (GER) – 228.33 punti (SP: 1, FS: 1)
2. Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (GEO) – 218.41 punti (SP: 2, FS: 4)
3. Lia Pereira / Trennt Michaud (CAN) – 216.09 punti (SP: 3, FS: 2)
4. Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi (JPN) – 209.13 punti (SP: 5, FS: 3)
5. Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko (HUN) – 205.08 punti (SP: 4, FS: 6)
6. Alisa Efimova / Misha Mitrofanov (USA) – 202.51 punti (SP: 7, FS: 5)
7. Annika Hocke / Robert Kunkel (GER) – 194.11 punti (SP: 10, FS: 7)
8. Karina Akopova / Nikita Rakhmanin (ARM) – 190.46 punti (SP: 8, FS: 9)
9. Jiaxuan Zhang / Yihang Huang (CHN) – 184.90 punti (SP: 14, FS: 10)
10. Oxana Vouillamoz / Tom Bouvart (SUI) – 184.56 punti (SP: 16, FS: 8)
11. Ioulia Chtchetinina / Michal Wozniak (POL) – 182.27 punti (SP: 13, FS: 11)
12. Katie McBeath / Daniil Parkman (USA) – 179.60 punti (SP: 11, FS: 12)
13. Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby (GBR) – 176.33 punti (SP: 9, FS: 15)
14. Gabriella Izzo / Luc Maierhofer (AUT) – 170.61 punti (SP: 19, FS: 14)
15. Anna Valesi / Martin Bidar (CZE) – 170.46 punti (SP: 20, FS: 13)
16. Emily Chan / Spencer Akira Howe (USA) – 169.91 punti (SP: 6, FS: 20)
17. Camille Kovalev / Pavel Kovalev (FRA) – 169.20 punti (SP: 15, FS: 17)
18. Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi (UKR) – 168.28 punti (SP: 17, FS: 16)
19. Kelly Ann Laurin / Loucas Ethier (CAN) – 167.75 punti (SP: 12, FS: 18)
20. Irma Caldara / Riccardo Maglio (ITA) – 160.95 punti (SP: 18, FS: 19)
Finale non raggiunta:
21. Daria Danilova / Michel Tsiba (NED) – 48.77 punti (SP: 21)