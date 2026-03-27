Perché i Mondiali di pattinaggio saranno senza telecronaca sulla RAI? La causa e gli orari delle gare

La Federazione Nazionale della Stampa ha indetto uno sciopero nazionale per venerdì 27 marzo, proclamando una giornata di astensione dal lavoro dei giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online, radio e televisioni nazionali che applicano il contratto di lavoro Fnsi-Fieg. La motivazione è legata al rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016: “Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia“.

Nel comunicato sindacale si legge: “Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. Assicurare un futuro all’informazione, bene comune tutelato dalla Costituzione, dall’articolo 21 intimamente connesso all’articolo 36, è un dovere sociale”.

Questo è il motivo per cui gli eventi sportivi odierni trasmessi sui canali Rai non saranno accompagnati da telecronaca. Non è previsto il servizio giornalistico per la giornata odierna e le immagini saranno prive di commento, dunque soltanto effetti sonori dai campi di gara. Non erano previste proposte sportive sulle reti generaliste, dunque il canale direttamente interessato è RaiSportHD.

Nello specifico gli eventi di riferimento sono: i Campionati Italiani di sci di fondo nella mattinata odierna (10 km individuale in tecnica libera dalle ore 10.30 alle ore 12.00) e i Mondiali di pattinaggio artistico (rhythm dance dalle ore 14.15 alle ore 16.30 e free program femminile dalle ore 18.55 alle ore 22.00).