Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Shimada detta legge nello short ai Mondiali Junior, Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie

4 minuti fa

Mao Shimada
Mao Shimada / International Skating Union-Figure Skating

Prosegue senza soluzione di continuità il lungo, inesorabile monologo di Mao Shimada. Il fenomeno giapponese, dominatrice assoluta nonché imbattuta da inizio quadriennio, si è imposta anche in occasione dello short program  individuale femminile valido per i Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio artistico, rivelandosi l’unica ad aver varcato la soglia dei 70 punti.

Tutto facile per il talento allenato da Mie Hamada – fuori dalla categoria Senior a causa della nuova norma regolamentare stabilita a seguito del caso di Kamila Valieva nel 2022  – capace di confezionare sul ghiaccio della Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia) il solito programma di qualità snocciolando in scioltezza il doppio axel iniziale, il triplo loop e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop in zona bonus. Facendo il pieno nelle tre trottole pianificate, in cui sono fioccati anche diversi +5, l’asiatica si è spinta fino a quota 71.90 (40.21, 31.69) scavando un solco di poco meno di tre punti sulla connazionale Mayuko Oka, seconda con 69.77 (39.13, 30.64) grazie ad un corto senza alcuna sbavatura dove ha presentato gli stessi salti della prima della classe, seppur distribuiti in modo diverso (triplo loop nella seconda metà).

Bene inoltre la pattinatrice australiana Hana Bath, terzo con 66.95 (38.06, 28.89) superando di un’incollatura l’israeliana Sophia Shifrin, quatta con 65.38 (37.46, 27.92). Giornata negativa invece per la terza rappresentante del Sol Levante Mei Okada, addirittura ventiquattresima e qualificatasi al fotofinish dopo aver bucato la combinazione (dove è arrivata anche una caduta) accontentandosi di 53.70 (25.16, 29.54). Bene l’azzurra Amanda Ghezzo che, malgrado un problema di rotazione nei due triplo toelooop in catena ha migliorato il nuovo personal best stampando 57.00 (31.17, 25.83) ed accomodandosi in sedicesima piazza.

Nelle coppie d’artificio a trionfare sono stati invece i canadesi Ava Kemp-Yonhatan Elizarov, secondi nel corto e adesso Campioni Mondiali grazie ad un free valutato 105.38 (52.99, 53.69) per 167.90, addirittura cinque lunghezze in più dei compagni di squadra Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, scivolati al posto d’onore pattinando un quarto libero da 99.41 (47.22, 53.19) per 162.25. Da segnalare poi il bronzo agguantato dagli ucraini Hannah Herrera-Ivan Khobta con 103.20 (52.26, 50.94) per 160.15. Ottima decima piazza poi per Polina Polman-Gabriel Renoldi con 87.16 (44.93, 42.23) per 126.72, tredicesimi invece Irina Napolitano-Edoardo Comi con 74.19 (35.73, 39.46) per 123.73. 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA
JPN
71.90 1
2 Mayuko OKA
JPN
69.77 2
3 Hana BATH
AUS
66.95 3
4 Sophia SHIFRIN
ISR
65.38 4
5 Inga GURGENIDZE
GEO
64.28 5
6 Yihan WANG
CHN
63.44 6
7 Valeriya EZHOVA
SUI
62.65 7
8 Sophie Joline von FELTEN
USA
62.62 8
9 Angela SHAO
USA
62.24 9
10 Jiyu HUH
KOR
62.16 10
11 Polina DZSUMANYIJAZOVA
HUN
61.37 11
12 Alica LENGYELOVA
SVK
61.14 12
13 Yuseong KIM
KOR
59.44 13
14 Stefania GLADKI
FRA
58.65 14
15 Anna GERKE
GER
57.77 15
16 Amanda GHEZZO
ITA
57.00 16
17 Leandra TZIMPOUKAKIS
SUI
56.37 17
18 Venla SINISALO
FIN
54.70 18
19 Maria Eliise KALJUVERE
EST
54.45 19
20 Elina GOIDINA
EST
54.44 20
21 Ariel GUO
HKG
54.27 21
22 Jana HORCICKOVA
CZE
54.12 22
23 Angel DELEVAQUE
NED
54.03 23
24 Mei OKADA
JPN
53.70 24
Final Not Reached
25 Hannah FRANK
AUT
53.54 25
26 Milana SINIAVSKYTE
LTU
52.33 26
27 Alice SMITH
GBR
52.20 27
28 Megan WOODLEY
CAN
52.17 28
29 Leyla CETIN
TUR
51.72 29
30 Ariadna GUPTA ESPADA
ESP
51.66 30
31 Kira BARANOVSKA
LAT
51.13 31
32 Lilou REMEYSEN
BEL
51.03 32
33 Yu-Feng TSAI
TPE
49.73 33
34 Zhasmin SHLAGA
KGZ
48.56 34
35 Sofiia RYMSHYNA
UKR
48.47 35
36 Pernille WITH
NOR
48.43 36
37 Vasilisa BOGOMOLOVA
CYP
47.90 37
38 Renee TSAI
NZL
46.47 38
39 Ula ZADNIKAR
SLO
45.06 39
40 Krista GEORGIEVA
BUL
43.72 40
41 Nora COPPENS
SWE
43.07 41
42 Ketevan MAKHARADZE
GEO
42.30 42
43 Izabella ESAIAN
ARM
41.59 43
44 Karina SHEINA
KAZ
40.06 44
45 Milana MOZEIKO
FRA
39.82 45
46 Weronika FERLIN
POL
38.47 46
47 Phattaratida KANESHIGE
THA
38.29 47
48 Paula KASNAR
CRO
37.54 48
49 Camilla Vinther POULSEN
DEN
36.22 49
50 Sienna KACZMARCZYK
AUS
35.94 50
WD Ekaterina BALAGANSKAIA
SRB

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV
CAN
167.90 2 1
2 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER
CAN
162.25 1 4
3 Hannah HERRERA / Ivan KHOBTA
UKR
160.15 5 2
4 Yuxuan CHEN / Yinbo DONG
CHN
157.99 6 3
5 Olivia FLORES / Luke WANG
USA
149.99 4 5
6 Rui GUO / Yiwen ZHANG
CHN
146.83 3 9
7 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY
USA
144.50 7 6
8 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS
FRA
140.68 10 7
9 Julia QUATTROCCHI / Etienne LACASSE
CAN
139.91 9 8
10 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI
ITA
136.72 11 10
11 Anita MAPELLI / Noah QUESADA GRAU
ESP
135.76 8 11
12 Laura HECKOVA / Alex VALKY
SVK
129.63 14 12
13 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI
ITA
123.73 12 14
14 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON
FRA
121.64 15 13
15 Neamh DAVISON / Daniel BORISOV
GBR
118.80 13 16
16 Laura GAUCH / Linus MAGER
SUI
118.58 16 15
Final Not Reached
17 Lily WILBERFORCE / Mozes Jozsef BEREI
HUN
43.61 17
18 Johanka ZILKOVA / Matyas Rafael BECERRA
CZE
43.54 18
