Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue in top 5 dopo la rhythm dance ai Mondiali Junior, trionfo per Nakata

Bella prova per le due coppie di danza italiane impegnate ai Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento in Estonia, precisamente presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn. In occasione della rhythm dance infatti i nostri portacolori hanno ottenuto entrambi un piazzamento in top 8, confermando così le ottime cose già viste in occasione delle prove del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026.

Segnali particolarmente incoraggianti sono arrivati in tal senso da Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, i quali hanno polverizzato il loro primato personale ottenendo 61.55 (34.53, 27.02) e migliorando così di quasi un punto i 60.51 conquistati in quel di Danzica. Bene anche Zoe Bianchi-Daniel Basile, ottavi con 57.94 (31.58, 26.36).

Gli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin si sono invece accomodati al comando raggiungendo quota 66.45 (36.68, 30.07) precedendo i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, secondi con 66.31 (36.19, 30.12). Non lontani poi gli ucraini Iryna Pigdaina-Artem Koval, terzi con 65.45 (35.65, 29.80).

La terza giornata di competizioni si è poi chiusa con il libero maschile, dove a trionfare per dispersione è stato il grande favorito del lotto, il giapponese Rio Nakata, già in testa dopo il corto ed abile a distinguersi anche nel libero, dove ha presentato un layout composto da un quadruplo salchow di eccezionale qualità, dalla proficua combinazione quadruplo toeloop/triplo toelooop e da altri sei tripli tra cui due axel, stampando 178.96 (95.71, 83.25) per 268.47.

A distanza siderale ha guadagnato l’argento il sudocoreano Minkyu Seo che, con un terzo libero viziato da una caduta nel quadruplo salchow, si è fermato a quota 157.58 (81.39, 77.19) per 243.91 difendendosi dagli attacchi dell’altro giapponese Taiga Nishino, al posto d’onore con 160.09 (87.06, 73.03) per 241.123

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO