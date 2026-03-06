Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue in top 5 dopo la rhythm dance ai Mondiali Junior, trionfo per Nakata

Pubblicato

25 minuti fa

il

Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue
Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue / Valerio Origo

Bella prova per le due coppie di danza italiane impegnate ai Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento in Estonia, precisamente presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn. In occasione della rhythm dance infatti i nostri portacolori hanno ottenuto entrambi un piazzamento in top 8, confermando così le ottime cose già viste in occasione delle prove del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026.

Segnali particolarmente incoraggianti sono arrivati in tal senso da Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, i quali hanno polverizzato il loro primato personale ottenendo 61.55 (34.53, 27.02) e migliorando così di quasi un punto i 60.51 conquistati in quel di Danzica. Bene anche Zoe Bianchi-Daniel Basile, ottavi con 57.94 (31.58, 26.36).

Gli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin si sono invece accomodati al comando raggiungendo quota 66.45 (36.68, 30.07) precedendo i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, secondi con 66.31 (36.19, 30.12). Non lontani poi gli ucraini Iryna Pigdaina-Artem Koval, terzi con 65.45 (35.65, 29.80). 

La terza giornata di competizioni si è poi chiusa con il libero maschile, dove a trionfare per dispersione è stato il grande favorito del lotto, il giapponese Rio Nakata, già in testa dopo il corto ed abile a distinguersi anche nel libero, dove ha presentato un layout composto da un quadruplo salchow di eccezionale qualità, dalla proficua combinazione quadruplo toeloop/triplo toelooop e da altri sei tripli tra cui due axel, stampando 178.96 (95.71, 83.25) per 268.47.

A distanza siderale ha guadagnato l’argento il sudocoreano Minkyu Seo che, con un terzo libero viziato da una caduta nel quadruplo salchow, si è fermato a quota 157.58 (81.39, 77.19) per 243.91 difendendosi dagli attacchi dell’altro giapponese Taiga Nishino, al posto d’onore con 160.09 (87.06, 73.03) per 241.123

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN
USA
66.45 1
2 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN
FRA
66.31 2
3 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL
UKR
65.45 3
4 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS
CAN
63.81 4
5 Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE
ITA
61.55 5
6 Dania MOUADEN / Theo BIGOT
FRA
60.60 6
7 Jasmine ROBERTSON / Chase ROHNER
USA
59.16 7
8 Zoe BIANCHI / Daniel BASILE
ITA
57.94 8
9 Alexia KRUK / Jan EISENHABER
GER
56.50 9
10 Anita STRAUB / Andreas STRAUB
AUT
54.67 10
11 Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK
CZE
52.67 11
12 Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR
UKR
51.55 12
13 Michelle DEYCH / Ryan HU
USA
50.78 13
14 Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK
GBR
50.66 14
15 Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA
JPN
50.13 15
16 Summer HOMICK / Nicholas BUELOW
CAN
49.38 16
17 Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR
SUI
49.21 17
18 Shanjie YIN / Shirui YANG
CHN
48.79 18
19 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA
ESP
47.54 19
20 Yuxuan XING / Han Wan CHAU
HKG
47.09 20
Final Not Reached
21 Eniko KOBOR / Zoard KOBOR
GER
46.03 21
22 Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN
EST
45.88 22
23 Eva ROZHNOVA / Platon ZUBKOV
FIN
45.41 23
24 Laura BALCERSKA / David DIADCHENKO
POL
43.48 24
25 Charlotte CHUNG / Axel MACKENZIE
SWE
41.38 25
26 Villo Mira SZILAGYI / Istvan JARACS
HUN
39.32 26
27 Julia EPPS / Blake GILMAN
ISR
39.09 27
28 Anna OBRIEN / Drake TONG
AZE
38.79 28
29 Lucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS
SVK
38.47 29
30 Silvia LUTAY / Konstantin TKACHENKO
BUL
30.10 30

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Rio NAKATA
JPN
268.47 1 1
2 Minkyu SEO
KOR
243.91 2 3
3 Taiga NISHINO
JPN
241.23 4 2
4 Jacob SANCHEZ
USA
229.10 5 5
5 Habin CHOI
KOR
224.36 9 4
6 Lucius KAZANECKI
USA
219.36 11 7
7 Jaekeun LEE
KOR
218.20 6 10
8 Yanhao LI
NZL
217.58 7 9
9 Daiya EBIHARA
JPN
217.52 3 12
10 Denis KROUGLOV
BEL
216.70 10 8
11 Genrikh GARTUNG
GER
209.68 17 6
12 Yehor KURTSEV
UKR
208.45 13 11
13 Yu-Hsiang LI
TPE
202.54 12 16
14 David BONDAR
CAN
202.06 14 13
15 Ean WEILER
SUI
198.91 8 19
16 Nikita SHEIKO
ISR
198.88 15 15
17 Hiro KAEWTATHIP
THA
194.38 20 14
18 Matias LINDFORS
FIN
192.90 16 17
19 Jiarui LI
HKG
187.81 19 18
20 Qihan ZHAO
CHN
181.83 22 20
21 Leon ROJKOV
GER
169.14 24 21
22 Konstantin SUPATASHVILI
GEO
165.39 21 22
23 Matvii YEFYMENKO
POL
159.98 18 24
24 Albin SAMUELSSON
SWE
158.70 23 23
Final Not Reached
25 Matteo MARCHIONI
ITA
60.16 25
26 Luka IMEDASHVILI
LTU
59.77 26
27 Janis ZNOTINS
LAT
57.68 27
28 Lukas VACLAVIK
SVK
57.35 28
29 Maksym PETRYCHENKO
AUT
55.66 29
30 Arin YORKE
GBR
54.51 30
31 Vladislav CHURAKOV
EST
54.47 31
32 Mikayel SALAZARYAN
ARM
54.05 32
33 Daniil VALANOV
NOR
53.95 33
34 Dmitry RUDENKO
SVK
52.96 34
35 Tadeas VACLAVIK
CZE
52.73 35
36 Andre ZAPATA
ESP
52.55 36
37 Artur SMAGULOV
KAZ
51.76 37
38 Deyan MIHAYLOV
BUL
51.72 38
39 Furkan Emre INCEL
TUR
50.66 39
40 Ilya NESTEROV
EST
47.90 40
41 Jean MEDARD
FRA
46.10 41
42 Aleksei VLASENKO
HUN
45.93 42
43 Julio POTAPENKO
AUS
40.37 43
