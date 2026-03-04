Pattinaggio artistico: Rio Nakata si impone nello short ai Mondiali Junior con il nuovo record nel segmento

Termina nel segno di Rio Nakata la prima giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio artistico,evento in scena questa settimana presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn. Prestazione maiuscola per il nipponico che, per l’occasione, si è concesso il lusso di sfiorare quota 90 punti conquistando così il nuovo record di categoria.

L’asiatico ha messo sul piatto tutte le sue qualità, confezionando uno short program superlativo, impreziosito da sette elementi eseguiti con grande qualità a cominciare dal triplo axel iniziale, passando per il triplo loop e per la combinazione in zona bonus triplo flip/triplo toeloop, senza considerare trottole e sequenza di passi, tutte di livello 4 con GOE alle stelle. In virtù di quanto fatto il giapponese si è spinto fino 89.51 (47.28, 42.23) superando così il primato precedente segnato da Ilia Malinin nel 2022 (88.89).

Molto bene anche il sudcoreano Minkyu Seo, secondo con un corto pulito valutato 86.33 (46.31, 40.02) in cui ha proposto esattamente gli stessi salti del diretto rivale. Terza moneta provvisori invece per un altro pattinatore del Sol Levante, Daiya Ebihara, il quale ha guadagnato 81.53 (44.61, 36.92). Non ha centrato l’ingresso nel libero per soli cinque decimi invece l’azzurro Matteo Marchioni, piazzatosi venticinquesimo con 60.16 (31.23, 28.93), nuovo personal best migliorato di oltre otto punti.

Nelle coppie d’artistico testa a testa di matrice canadese con la leadership arpionata di un’incollatura da Jazmine Desrochers-Kiean Thraser, avanti con 62.84 (35.57, 27.27) nonostante una sbavatura nel triplo lutz lanciato. Vicinissimi i connazionali Ava Kemp-AYohnatan Elizarov, secondi con 62.22 (35.57, 26.65) ottenendo un punteggio tecnico speculare a quello dei compagni di squadra ma inferiore sul fronte delle components.

Più staccati i cinesi Rui Guo-Yiwen Zhang, terzi con 58.34 (33.83, 24.51) complice anche un passaggio a vuoto nel doppio axel in parallelo, ruotato solo semplice e dunque invalido. Fuori dalla top 10 infine i binomi azzurri: Polina Polman-Gabriel Renoldi si sono dovuti accontentare dell’undicesima moneta con 49.56 (28.41, 21.15) pagando dazio in particolare nei primi tre elementi. Seguono Irina Napolitano-Edoardo Comi, dodicesimi con 49.54 (27.76,22.28).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO