Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Rio Nakata si impone nello short ai Mondiali Junior con il nuovo record nel segmento

21 minuti fa

Termina nel segno di Rio Nakata la prima giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio artistico,evento  in scena questa settimana presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn. Prestazione maiuscola per il nipponico che, per l’occasione, si è concesso il lusso di sfiorare quota 90 punti conquistando così il nuovo record di categoria. 

L’asiatico ha messo sul piatto tutte le sue qualità, confezionando uno short program superlativo, impreziosito da sette elementi eseguiti con grande qualità a cominciare dal triplo axel iniziale, passando per il triplo loop e per la combinazione in zona bonus triplo flip/triplo toeloop, senza considerare trottole e sequenza di passi, tutte di livello 4 con GOE alle stelle. In virtù di quanto fatto il giapponese si è spinto fino 89.51 (47.28, 42.23) superando così il primato precedente segnato da Ilia Malinin nel 2022 (88.89). 

Molto bene anche il sudcoreano Minkyu Seo, secondo con un corto pulito valutato 86.33 (46.31, 40.02) in cui ha proposto esattamente gli stessi salti del diretto rivale. Terza moneta provvisori invece per un altro pattinatore del Sol Levante, Daiya Ebihara, il quale ha guadagnato 81.53 (44.61, 36.92). Non ha centrato l’ingresso nel libero per soli cinque decimi invece l’azzurro Matteo Marchioni, piazzatosi venticinquesimo con 60.16 (31.23, 28.93), nuovo personal best migliorato di oltre otto punti.

Nelle coppie d’artistico testa a testa di matrice canadese con la leadership arpionata di un’incollatura da Jazmine Desrochers-Kiean Thraser, avanti con 62.84 (35.57, 27.27) nonostante una sbavatura nel triplo lutz lanciato. Vicinissimi i connazionali Ava Kemp-AYohnatan Elizarov, secondi con 62.22 (35.57, 26.65) ottenendo un punteggio tecnico speculare a quello dei compagni di squadra ma inferiore sul fronte delle components.

Più staccati i cinesi Rui Guo-Yiwen Zhang, terzi con 58.34 (33.83, 24.51) complice anche un passaggio a vuoto nel doppio axel in parallelo, ruotato solo semplice e dunque invalido. Fuori dalla top 10 infine i binomi azzurri: Polina Polman-Gabriel Renoldi si sono dovuti accontentare dell’undicesima moneta con 49.56 (28.41, 21.15) pagando dazio in particolare nei primi tre elementi. Seguono Irina Napolitano-Edoardo Comi, dodicesimi con 49.54 (27.76,22.28). 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER
CAN
62.84 1
2 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV
CAN
62.22 2
3 Rui GUO / Yiwen ZHANG
CHN
58.34 3
4 Olivia FLORES / Luke WANG
USA
57.96 4
5 Hannah HERRERA / Ivan KHOBTA
UKR
56.95 5
6 Yuxuan CHEN / Yinbo DONG
CHN
56.74 6
7 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY
USA
53.25 7
8 Anita MAPELLI / Noah QUESADA GRAU
ESP
51.48 8
9 Julia QUATTROCCHI / Etienne LACASSE
CAN
51.27 9
10 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS
FRA
49.95 10
11 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI
ITA
49.56 11
12 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI
ITA
49.54 12
13 Neamh DAVISON / Daniel BORISOV
GBR
47.44 13
14 Laura HECKOVA / Alex VALKY
SVK
47.14 14
15 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON
FRA
46.07 15
16 Laura GAUCH / Linus MAGER
SUI
44.42 16
Final Not Reached
17 Lily WILBERFORCE / Mozes Jozsef BEREI
HUN
43.61 17
18 Johanka ZILKOVA / Matyas Rafael BECERRA
CZE
43.54 18

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Rio NAKATA
JPN
89.51 1
2 Minkyu SEO
KOR
86.33 2
3 Daiya EBIHARA
JPN
81.53 3
4 Taiga NISHINO
JPN
81.14 4
5 Jacob SANCHEZ
USA
81.03 5
6 Jaekeun LEE
KOR
79.27 6
7 Yanhao LI
NZL
77.18 7
8 Ean WEILER
SUI
76.77 8
9 Habin CHOI
KOR
75.78 9
10 Denis KROUGLOV
BEL
75.22 10
11 Lucius KAZANECKI
USA
74.89 11
12 Yu-Hsiang LI
TPE
71.06 12
13 Yehor KURTSEV
UKR
70.05 13
14 David BONDAR
CAN
69.09 14
15 Nikita SHEIKO
ISR
67.12 15
16 Matias LINDFORS
FIN
66.70 16
17 Genrikh GARTUNG
GER
63.67 17
18 Matvii YEFYMENKO
POL
62.89 18
19 Jiarui LI
HKG
62.38 19
20 Hiro KAEWTATHIP
THA
61.93 20
21 Konstantin SUPATASHVILI
GEO
61.62 21
22 Qihan ZHAO
CHN
61.55 22
23 Albin SAMUELSSON
SWE
60.93 23
24 Leon ROJKOV
GER
60.68 24
Final Not Reached
25 Matteo MARCHIONI
ITA
60.16 25
26 Luka IMEDASHVILI
LTU
59.77 26
27 Janis ZNOTINS
LAT
57.68 27
28 Lukas VACLAVIK
SVK
57.35 28
29 Maksym PETRYCHENKO
AUT
55.66 29
30 Arin YORKE
GBR
54.51 30
31 Vladislav CHURAKOV
EST
54.47 31
32 Mikayel SALAZARYAN
ARM
54.05 32
33 Daniil VALANOV
NOR
53.95 33
34 Dmitry RUDENKO
SVK
52.96 34
35 Tadeas VACLAVIK
CZE
52.73 35
36 Andre ZAPATA
ESP
52.55 36
37 Artur SMAGULOV
KAZ
51.76 37
38 Deyan MIHAYLOV
BUL
51.72 38
39 Furkan Emre INCEL
TUR
50.66 39
40 Ilya NESTEROV
EST
47.90 40
41 Jean MEDARD
FRA
46.10 41
42 Aleksei VLASENKO
HUN
45.93 42
43 Julio POTAPENKO
AUS
40.37 43
