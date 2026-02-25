Questa settimana Ginnasticomania riporta sotto i riflettori un’intervista esclusiva a Guillaume Cizeron, l’uomo che alle Olimpiadi di Milano Cortina non ha conquistato soltanto l’oro, ma è entrato nella storia del pattinaggio artistico su ghiaccio. Primo pattinatore nella danza sul ghiaccio a vincere due Olimpiadi consecutive con due partner diverse, Cizeron ha riscritto i record della disciplina diventando una vera leggenda mondiale. Un anno fa, in occasione del gala Bol On Ice, Chiara Sani lo aveva incontrato in un momento decisivo della sua carriera: pochi istanti prima della scelta che avrebbe sorpreso tutti, quella di tornare a gareggiare con una nuova partner, intraprendendo un percorso completamente nuovo. Un passaggio delicato, fatto di dubbi, coraggio, ambizione e desiderio di rimettersi in gioco ai massimi livelli. Oggi vi riproponiamo quell’intervista esclusiva per scoprire: ✨ L’uomo dietro il campione ✨ Il talento dietro ai record ✨ La determinazione dietro le medaglie Perché Guillaume Cizeron non è solo un campione olimpico: per molti è il più grande pattinatore della danza sul ghiaccio di tutti i tempi. 👉 Guarda il video fino alla fine e raccontaci nei commenti: è davvero il GOAT della danza su ghiaccio? #GuillaumeCizeron #PattinaggioArtistico #DanzaSulGhiaccio #MilanoCortina #OlimpiadiInvernali #FigureSkating #IceDance #CampioneOlimpico #Ginnasticomania #Sport