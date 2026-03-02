Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri assenti ai Mondiali. Diverse le defezioni di peso

Una rinuncia di peso. Charléne Guignard e Marco Fabbri non prenderanno parte ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, evento quest’anno in scena a Praga, in Repubblica Ceca, dal 24 al 29 marzo 2029. La notizia è arrivata attraverso il portale ufficiale dell’International Skating Union, in cui i veterani della Nazionale azzurra compaiono solo in qualità di sostituti.

Con tutta probabilità dunque quella vista sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Milano alle Olimpiadi di Milano Cortina è stata letteralmente la “last dance” degli atleti di Barbara Fusar Poli che, ormai da tempo, avevano anticipato che questa sarebbe stata l’ultima stagione agonistica della carriera.

A partire alla volta della rassegna iridata saranno dunque Victoria Manni-Carlo Roethlisberger. La seconda coppia sarà invece rappresentata dai giovani Isabella Paolino-Andra Tuba, al secondo evento di prima fascia di questa annata sportiva (nonché al debutto assoluto nella competizione) dopo la qualificazione olimpica disputata a Pechino lo scorso mese di settembre.

Guignard-Fabbri non sono l’unica assenza di peso. A Praga daranno forfait anche i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, Campioni Olimpici nelle coppie d’artistico, oltre che gli altri azzurri Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.