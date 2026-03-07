Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue sesti ai Mondiali Junior, Shimada chiude il quadriennio imbattuta

Pubblicato

18 minuti fa

il

Per approfondire:
Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue
Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue / ISU

Terminano con la prestazione convincente delle coppie di danza azzurre i Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio di figura, andati in scena questa settimana sul ghiaccio della Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia). 

Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, quinti dopo il corto, hanno ottenuto la sesta piazza definitiva chiudendo i conti con il competitivo punteggio di 148.81, piazzandosi davanti a Zoe Bianchi-Daniel Basile, settimi con 147.51. Invariata la classifica rispetto al la rhythm dance, con l’oro andato agli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniiò Veselukhin, i quali hanno stampato 166.71 precedendo i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman (164.88) e gli ucraini Iryna Pidgaina-Artem Koval, terzi con 164.32. 

Nella gara femminile Mao Shimada ha terminato l’intero quadriennio non perdendo neanche una gara, incasellando i quarto metallo iridato di fila vincendo una gara grazie al vantaggio nello short. Malgrado un buon triplo axel la nipponica ha infatti perso terreno in un paio di elementi, accontentandosi del secondo libero del lotto e dell’overall di 208.91. Nota di merito per l’australiana Hana Bath, argento con il miglior libero (due tripli axel per lei) ed il totale di 206.39. Sotto quota 200 la giapponese Mayuko Oka, terza con 191.17. Ventesima piazza infine per Amdanda Ghezzo con 155.14.

L’ultima gara della stagione saranno i Campionati Mondiali della massima categoria, in programma a Praga tra due settimane.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN
USA
166.71 1 1
2 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN
FRA
164.88 2 3
3 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL
UKR
164.32 3 2
4 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS
CAN
160.58 4 4
5 Dania MOUADEN / Theo BIGOT
FRA
153.00 6 5
6 Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE
ITA
148.81 5 7
7 Zoe BIANCHI / Daniel BASILE
ITA
147.51 8 6
8 Alexia KRUK / Jan EISENHABER
GER
139.85 9 10
9 Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK
CZE
138.70 11 8
10 Anita STRAUB / Andreas STRAUB
AUT
138.22 10 9
11 Jasmine ROBERTSON / Chase ROHNER
USA
135.38 7 15
12 Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR
UKR
133.94 12 11
13 Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR
SUI
129.98 17 12
14 Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA
JPN
127.56 15 13
15 Summer HOMICK / Nicholas BUELOW
CAN
126.22 16 14
16 Michelle DEYCH / Ryan HU
USA
125.87 13 16
17 Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK
GBR
123.46 14 18
18 Shanjie YIN / Shirui YANG
CHN
123.36 18 17
19 Yuxuan XING / Han Wan CHAU
HKG
119.25 20 19
20 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA
ESP
115.65 19 20
Final Not Reached
21 Eniko KOBOR / Zoard KOBOR
GER
46.03 21
22 Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN
EST
45.88 22
23 Eva ROZHNOVA / Platon ZUBKOV
FIN
45.41 23
24 Laura BALCERSKA / David DIADCHENKO
POL
43.48 24
25 Charlotte CHUNG / Axel MACKENZIE
SWE
41.38 25
26 Villo Mira SZILAGYI / Istvan JARACS
HUN
39.32 26
27 Julia EPPS / Blake GILMAN
ISR
39.09 27
28 Anna OBRIEN / Drake TONG
AZE
38.79 28
29 Lucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS
SVK
38.47 29
30 Silvia LUTAY / Konstantin TKACHENKO
BUL
30.10 30

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA
JPN
208.91 1 2
2 Hana BATH
AUS
205.39 3 1
3 Mayuko OKA
JPN
197.17 2 4
4 Sophia SHIFRIN
ISR
193.80 4 3
5 Yihan WANG
CHN
185.37 6 6
6 Inga GURGENIDZE
GEO
182.60 5 10
7 Jiyu HUH
KOR
180.55 10 9
8 Valeriya EZHOVA
SUI
179.17 7 12
9 Angela SHAO
USA
178.93 9 11
10 Mei OKADA
JPN
177.77 24 5
11 Leandra TZIMPOUKAKIS
SUI
176.54 17 8
12 Sophie Joline von FELTEN
USA
176.10 8 14
13 Yuseong KIM
KOR
175.90 13 13
14 Elina GOIDINA
EST
175.76 20 7
15 Alica LENGYELOVA
SVK
168.30 12 17
16 Stefania GLADKI
FRA
168.01 14 16
17 Maria Eliise KALJUVERE
EST
165.39 19 15
18 Anna GERKE
GER
158.14 15 19
19 Jana HORCICKOVA
CZE
156.38 22 18
20 Amanda GHEZZO
ITA
155.14 16 20
21 Angel DELEVAQUE
NED
151.11 23 21
22 Venla SINISALO
FIN
150.47 18 22
23 Ariel GUO
HKG
146.23 21 23
24 Polina DZSUMANYIJAZOVA
HUN
144.48 11 24
Final Not Reached
25 Hannah FRANK
AUT
53.54 25
26 Milana SINIAVSKYTE
LTU
52.33 26
27 Alice SMITH
GBR
52.20 27
28 Megan WOODLEY
CAN
52.17 28
29 Leyla CETIN
TUR
51.72 29
30 Ariadna GUPTA ESPADA
ESP
51.66 30
31 Kira BARANOVSKA
LAT
51.13 31
32 Lilou REMEYSEN
BEL
51.03 32
33 Yu-Feng TSAI
TPE
49.73 33
34 Zhasmin SHLAGA
KGZ
48.56 34
35 Sofiia RYMSHYNA
UKR
48.47 35
36 Pernille WITH
NOR
48.43 36
37 Vasilisa BOGOMOLOVA
CYP
47.90 37
38 Renee TSAI
NZL
46.47 38
39 Ula ZADNIKAR
SLO
45.06 39
40 Krista GEORGIEVA
BUL
43.72 40
41 Nora COPPENS
SWE
43.07 41
42 Ketevan MAKHARADZE
GEO
42.30 42
43 Izabella ESAIAN
ARM
41.59 43
44 Karina SHEINA
KAZ
40.06 44
45 Milana MOZEIKO
FRA
39.82 45
46 Weronika FERLIN
POL
38.47 46
47 Phattaratida KANESHIGE
THA
38.29 47
48 Paula KASNAR
CRO
37.54 48
49 Camilla Vinther POULSEN
DEN
36.22 49
50 Sienna KACZMARCZYK
AUS
35.94 50
WD Ekaterina BALAGANSKAIA
SRB
