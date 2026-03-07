Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue sesti ai Mondiali Junior, Shimada chiude il quadriennio imbattuta

Terminano con la prestazione convincente delle coppie di danza azzurre i Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio di figura, andati in scena questa settimana sul ghiaccio della Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia).

Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, quinti dopo il corto, hanno ottenuto la sesta piazza definitiva chiudendo i conti con il competitivo punteggio di 148.81, piazzandosi davanti a Zoe Bianchi-Daniel Basile, settimi con 147.51. Invariata la classifica rispetto al la rhythm dance, con l’oro andato agli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniiò Veselukhin, i quali hanno stampato 166.71 precedendo i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman (164.88) e gli ucraini Iryna Pidgaina-Artem Koval, terzi con 164.32.

Nella gara femminile Mao Shimada ha terminato l’intero quadriennio non perdendo neanche una gara, incasellando i quarto metallo iridato di fila vincendo una gara grazie al vantaggio nello short. Malgrado un buon triplo axel la nipponica ha infatti perso terreno in un paio di elementi, accontentandosi del secondo libero del lotto e dell’overall di 208.91. Nota di merito per l’australiana Hana Bath, argento con il miglior libero (due tripli axel per lei) ed il totale di 206.39. Sotto quota 200 la giapponese Mayuko Oka, terza con 191.17. Ventesima piazza infine per Amdanda Ghezzo con 155.14.

L’ultima gara della stagione saranno i Campionati Mondiali della massima categoria, in programma a Praga tra due settimane.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO