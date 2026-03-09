Pattinaggio artistico: anche Conti-Macii rinunciano ai Mondiali. Fioccano le assenze a Praga

Manca sempre meno all’inizio dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno prevista a Praga dal 24 al 29 marzo. Come sappiamo, la rassegna iridata post olimpica è spesso soggetta a defezioni di un certo rilievo, specie per tutti quei protagonisti che si sono comunque distinti ai Giochi. Non a caso in ambito italiano dopo il forfait di Guignard-Fabbri, nelle scorse ore anche Sara Conti-Niccolò Macii hanno comunicato che prenderanno parte alla competizione.

Durante un’intervista rilasciata al programma tv Verissimo, il binomio ha affermato di aver condiviso la scelta, partita dall’esigenza della dama, molto provata dalla gara di specialità dell’Unipol Forum, dove sono arrivati alcuni errori: “Tornati dalle Olimpiade eravamo distrutti in senso buono e in senso cattivo. E’ stata più una decisione mia – ha detto Sara Conti – Ho avuto bisogno di metabolizzare la gara che per me è stata una bella batosta, sono felice che Niccolò abbia accettato standomi vicino. Un Mondiale è sempre un Mondiale, non è una gara da poco. Volevamo andare per mostrare cosa siamo realmente. Ma in questo momento non ci sono i presupposti, abbiamo quindi concluso la stagione con le Olimpiadi”.

La gara di coppie ai Campionati Mondiali sarà quindi orfana dei tre team che hanno contrassegnato un quadriennio ormai agli sgoccioli. Saranno assenti infatti anche Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, il cui nome è stato cancellato dall’elenco degli iscritti da molto tempo, oltre che ovviamente anche Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, da mesi assenti dalle competizioni. A rappresentare i colori azzurri ci saranno dunque i soli Irma Caldara-Riccardo Maglio, la terza coppia in ordine gerarchico. Appare difficile, in virtù di quanto successo, immaginare un’edizione dei Mondiali 2027 con più di una coppia al via.

Ma quella di Conti-Macii non è l’unica novità in termini di rinuncia. Sono scomparse dall’elenco anche le statunitensi Amber Glenn, oro nella gara a squadre a Milano Cortina 2026, oltre che la Campionssa Olimpica Alysa Liu, doppio oro all’Unipol Forum. Con lei anche i danzatori Madison Chock-Evan Bates, oro a squadre ed argento nella gara di danza.