Cottafava/Dal Corso ripartono dal Messico: esordio anticipato nel Challenge di Nayarit

Riparte dal Messico la stagione internazionale di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti attesi nel torneo Challenge di Nayarit. Per gli azzurri si tratta dell’esordio stagionale, anticipato rispetto ai programmi iniziali dopo un avvio complicato segnato dall’infortunio ai muscoli addominali di Cottafava. Uno stop che aveva rinviato il debutto, inizialmente previsto per maggio, ma che si è risolto più rapidamente del previsto, permettendo un rientro già a fine marzo.

L’attenzione è subito altissima perché Cottafava/Dal Corso partono da testa di serie numero uno, segnale di un ranking consolidato e di ambizioni importanti. Il primo impegno nel Pool A li vedrà opposti agli statunitensi Roberts/Lorenz, provenienti dalle qualificazioni. Una sfida sulla carta favorevole, ma utile per valutare condizione fisica e ritmo partita dopo lo stop.

Il format del torneo rende immediatamente decisiva la gara d’esordio. In caso di vittoria, gli azzurri accederanno alla semifinale vincenti, dove potrebbero affrontare i tedeschi Just/Wüst oppure i paraguaiani Gonzalo/Giuliano, con la possibilità di conquistare il primo posto nel girone. In caso di sconfitta, invece, dovranno passare dalla semifinale perdenti, affrontando la squadra battuta nell’altro match del pool e complicando il cammino verso la fase a eliminazione diretta.

Il tabellone maschile si presenta molto competitivo. Oltre agli italiani, spiccano gli argentini Capogrosso/Capogrosso, testa di serie numero due, e gli svizzeri Friedli/Jordan. Attenzione anche ai cechi Dzavoronok/Sepka e agli argentini Amieva/Bueno, in un torneo aperto dove non mancano possibili sorprese.

Nel torneo femminile il livello appare altrettanto equilibrato. Le tedesche Paul/Kunst partono tra le favorite, ma dovranno fare i conti con la concorrenza delle giapponesi Shiba/Reika, delle brasiliane Verena/Thainara e delle australiane Fleming/Alchin. Possibili outsider anche le lituane Paulikiene/Raupelyte, in un contesto dove gli equilibri possono cambiare rapidamente.

Per l’Italia, però, i riflettori sono tutti su Cottafava e Dal Corso, chiamati a trasformare questo debutto anticipato in un segnale importante per la stagione. La tenuta fisica di Cottafava sarà uno degli aspetti più osservati, ma il talento e l’intesa della coppia restano punti di forza evidenti. Nayarit rappresenta così molto più di un semplice esordio: è il primo vero test per capire il valore degli azzurri nel 2026.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni turno unico: Campbell/Kaufman USA [7] – Roberts/Lorenz USA [10] 2-0 (21-15, 21-13)

Shaffer/Karlenzig USA [11] – Duval/Canet FRA [6] 0-2 (20-22, 16-21)

Stadie/Sievers GER [13] – Gabriel/Johann BRA [4] 0-2 (18-21, 15-21)

Rahnavard/Kemp CAN [5] – Tatsumi/Furuta JPN [12] 2-0 (21-18, 21-17)

Vilso/Bonilha BRA [9] – Zuliani/Joao Mares BRA [8] 1-2 (13-21, 21-17, 9-15)

Gironi. Pool A

26-Mar 13:00 – Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Roberts/Lorenz USA [32] [Q]

26-Mar 13:00 – Just/Wüst GER [16] – Gonzalo/Giuliano PAR [17]

27-Mar – Loser of Match 1 – Loser of Match 2

27-Mar – Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Pool B

26-Mar 13:00 – Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q]

26-Mar 13:00 – Pascariuc/Horst AUT [15] – Kantor/Lejawa POL [18]

27-Mar – Loser of Match 3 – Loser of Match 4

27-Mar – Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Pool C

26-Mar 14:00 – Friedli/Jordan SUI [3] – Campbell/Kaufman USA [30] [Q]

26-Mar 14:00 – Hörl/Grössig AUT [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q]

27-Mar – Loser of Match 5 – Loser of Match 6

27-Mar – Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Pool D

26-Mar 14:00 – Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Duval/Canet FRA [29] [Q]

26-Mar 14:00 – Huster/Winter GER [13] – Smith/Ierna USA [20]

27-Mar – Loser of Match 7 – Loser of Match 8

27-Mar – Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Pool E

26-Mar 15:00 – Amieva/Bueno ARG [5] – Rahnavard/Kemp CAN [28] [Q]

26-Mar 15:00 – Sagstetter/Sagstetter GER [12] – Hodges/Hood AUS [21] [Q]

27-Mar – Loser of Match 9 – Loser of Match 10

27-Mar – Winner of Match 9 – Winner of Match 10

Pool F

26-Mar 15:00 – Luini/Immers NED [6] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q]

26-Mar 15:00 – Dressler/Seiser AUT [11] – Osuna/Sarabia MEX [22]

27-Mar – Loser of Match 11 – Loser of Match 12

27-Mar – Winner of Match 11 – Winner of Match 12

Pool G

26-Mar 16:00 – Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – de Greeff/Gannett CAN [26] [Q]

26-Mar 16:00 – Ringøen/Aas NOR [10] – Nemec/Petruf SVK [23] [Q]

27-Mar – Loser of Match 13 – Loser of Match 14

27-Mar – Winner of Match 13 – Winner of Match 14

Pool H

26-Mar 16:00 – Carlos Andres/Lares MEX [8] – Manaus/Henrique BRA [25] [Q]

26-Mar 16:00 – Brewster/Webber USA [9] – Bulgacs/Graudins LAT [24] [Q]

27-Mar – Loser of Match 15 – Loser of Match 16

27-Mar – Winner of Match 15 – Winner of Match 16

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

26-Mar 11:00 – Paul/Kunst GER [1] – Alessandra/Pity BRA [32] [Q]

26-Mar 11:00 – Anderson/Chacon USA [16] – Kadeliye/Zhou CHN [17] [Q]

26-Mar 20:00 – Loser of Match 1 – Loser of Match 2

26-Mar 19:00 – Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Pool B

26-Mar 11:00 – Shiba/Reika JPN [2] – Cepek/Juarez MEX [31]

26-Mar 11:00 – Jiang/Dong CHN [15] [Q] – Hollas/Remmelg EST [18]

26-Mar 19:00 – Loser of Match 3 – Loser of Match 4

26-Mar 19:00 – Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Pool C

26-Mar 09:00 – Verena/Thainara BRA [3] – Carol/Giulia BRA [30] [Q]

26-Mar 09:00 – Vergara/González ESP [14] – Sunniva/Pavlova NOR [19]

26-Mar 17:00 – Loser of Match 5 – Loser of Match 6

26-Mar 17:00 – Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Pool D

26-Mar 09:00 – Yan/Xia CHN [4] – Lindstrom/Hunt USA [29] [Q]

26-Mar 09:00 – Myszkowski/Kan USA [13] – Bisgaard/Høg DEN [20] [Q]

26-Mar 18:00 – Loser of Match 7 – Loser of Match 8

26-Mar 17:00 – Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Pool E

26-Mar 12:00 – Fleming/Alchin AUS [5] – Glagau/Thorup CAN [28] [Q]

26-Mar 12:00 – Michelle/Corrales PAR [12] – Tan/Shields USA [21]

26-Mar 21:00 – Loser of Match 9 – Loser of Match 10

26-Mar 21:00 – Winner of Match 9 – Winner of Match 10

Pool F

26-Mar 12:00 – van Driel/Konink NED [6] – Michel Tosi/Churin ARG [27] [Q]

26-Mar 12:00 – Alupei/Vaida ROU [11] – Christ/Neuß GER [22]

26-Mar 22:00 – Loser of Match 11 – Loser of Match 12

26-Mar 22:00 – Winner of Match 11 – Winner of Match 12

Pool G

26-Mar 10:00 – Paulikiene/Raupelyte LTU [7] – Dunn/McKay CAN [26] [Q]

26-Mar 10:00 – Parkkinen/Prihti FIN [10] – Lunio/Okla POL [23]

26-Mar 18:00 – Loser of Match 13 – Loser of Match 14

26-Mar 18:00 – Winner of Match 13 – Winner of Match 14

Pool H

26-Mar 10:00 – Gutierrez/Torres MEX [8] – Maidhof/Schwarz GER [25] [Q]

26-Mar 10:00 – Ren/Non JPN [9] – Dieckmann/Schürholz GER [24] [Q]

26-Mar 20:00 – Loser of Match 15 – Loser of Match 16

26-Mar 20:00 – Winner of Match 15 – Winner of Match 16