Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Épône-Montargis: orari, tv, percorso, favoriti. Nuovo possibile arrivo in volata

L’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza è pronta domani a vivere la sua seconda tappa. Ieri, nella frazione di apertura, è stato l’americano Luke Lamperti a sorprendere tutti sull’arrivo di Carrières-sous-Poissy, conquistando la prima maglia di leader della classifica generale. Oggi, invece, il percorso sarà meno mosso e l’arrivo sarà probabilmente nuovamente riservato agli sprinter.

Ancora attesa quindi per i primi movimenti degli uomini che puntano alla conquista della corsa francese, per succedere nell’albo d’oro a Matteo Jorgenson. Per loro e per Jonas Vingegaard, all’esordio stagionale, arriverà più tardi l’occasione per dimostrare il valore in salita. Ora invece, i velocisti saranno ancora protagonisti in una tappa lunga ma poco impegnativa.

Dove vedere la seconda frazione della Parigi-Nizza 2026? Non ci sarà la diretta tv mentre quella streaming sarà visibile per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO MAX. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA

Lunedì 9 marzo

Parigi- Nizza Seconda Tappa Épône-Montargis (187 km)

Orario di partenza: 12.50

Orario di arrivo stimato: 17.00

PERCORSO

Frazione lunga con diverse difficoltà altimetriche. Si inizia dopo pochi chilometri con la Côte des Mesnuls (1.2 km al 5.5% di pendenza media) prima di affrontare un lungo tratto di continui saliscendi. Poi si sale ancora con la Côte de Villeconin (1 km al 6,1% di pendenza media) e successivamente quella du Pressoir (1.1 km al 6,6% di pendenza media). Da qui inizia un lungo tratto leggermente in discesa che porterà alla possibile volata.

FAVORITI

Complicato fare un elenco dei favoriti di oggi dopo l’inusuale frazione di apertura. Difficile pensare che Lamperti possa ripetersi ma l’americano resta comunque in gioco per la doppietta. Attenzione soprattutto a Milan Fretin e Orluis Aular, ieri entrambi in top 5. Cerca il riscatto anche Biniam Girmay, ieri non nella situazione perfetta per puntare alla vittoria.

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Eurosport 2, HBO MAX

Diretta Live testuale: OA Sport