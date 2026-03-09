Paralimpiadi Milano Cortina 2026, De Silvestro sfiora il podio in superG. Oro per Russia e Spagna

La terza giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ha regalato all’Italia altre due fantastiche medaglia, con l’oro di Chiara Mazzel e l’argento di Giacomo Bertagnolli. Un lunedì dedicato completamente alle gare di superG ed oltre a quelle con gli azzurri medagliati (entrambe nella categoria visually impaired) si sono svolte anche quelle delle categorie standing e sitting.

Nella superG femminile standing la medaglia d’oro è andata alla russa Varvara Voronchikhina, che ha dominato la competizione, imponendosi con due secondi di vantaggio sulla francese Aurelie Richard (argento) e la svedese Ebba Aarsjoe (bronzo).

Vittoria elvetica, invece, nella gara maschile, con il successo di Robin Cuche, che ha battuto di un secondo l’americano Patrick Halgren, che si è preso la medaglia d’argento. Sul podio ci sale anche il francese Jules Segers, mentre hanno terminato al settimo e nono posto rispettivamente Federico Pelizzari e Davide Bendotti.

Dopo quello in discesa ancora un quarto posto per Renè De Silvestro, che sfiora il podio nella categoria sitting. L’azzurro è arrivato a tredici centesimi dal bronzo e ad un secondo dal vincitore, l’olandese Jerome Kampschreur. Sul podio anche il norvegese Jesper Pedersen e l’americano Andrew Kurka. Oro spagnolo nella gara femminile con il successo di Audrey Pascual Seco, che si è imposta con oltre sei secondi sulla giapponese Momoka Muraroka, mentre il bronzo è andato alla cinese Liu Sitong.